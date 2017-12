CASTELLANO CREE QUEEL 2018 SERA UN BUENAÑO PARA GOBERNARFOTO JORGE BARRERAENTREVISTA. Castellano cebó mates en el living de su amplia oficina del quinto piso del edificio municipal, donde se destaca su escritorio y la larga mesa de reuniones que suele aparecer en las fotos."No hay años sencillos para gobernar, pero el 2018 será un buen año", afirmó el Intendente sobre las expectativas que tiene para el nuevo período que se inicia mañana. "Estoy muy entusiasmado para estos dos años que nos quedan", agregó en clave optimista en una amplia charla con LA OPINION. Pero se quejó porque el Gobierno provincial "no entregó ni un peso" de los 26 millones que le debe a Rafaela en concepto de Fondo de Obras Menores del 2017. Evaluó la gestión de Macri, hizo una referencia a su posible reelección, destacó la aprobación del Presupuesto por parte del Concejo y habló de la designación de Fernando Muriel, su ex colaborador, en un cargo provincial.Págs. 4 y 5Súper edición con losAnuarios del DiarioComo es habitual, LA OPINION entrega en su última edición del año los suplementos de Deportes, Región y General y un Almanaque 2018. Mañana no sale el Diario. ¡Hasta el martes!"Mosconi Soho" enuna despedida idealFOTO LA OPINIONFIESTA. La respuesta de la gente fue enorme.Una multitud convocó el segundo encuentro del paseo promovido por bares y restaurantes, con apoyo del Municipio. Fue el espacio elegido por los grupos de amigos para despedir el año.Pág. 7Pág. 10Lifschitz tiene a su sucesorpor si no logra la reelecciónPág. 11300 estudiantes de la zonadebatieron en el SenadoPág. 26Incendiaron un depósitomunicipal de vehículosPágs. 28 y 29Eduardo Gays destaca elcrecimiento de Atlético