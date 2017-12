Los premios en Fair Play

Como habitualmente acontece en cada temporada liguista se distingue a los que mejor se comportan dentro de un terreno de juego. En este sentido, Independiente de San Cristóbal en la Primera A. En el segundo grupo, en la Primera B, por el lado de la Zona Norte, Unidad Sancristobalense y en la Zona Sur, Zenón Pereyra. En la Primera C, el Deportivo Susana.Y en esto de destacar las buenas acciones, los directores técnicos más correctos también recibieron sus distinciones.En las categorías mayores, Hugo Togni (Peñarol) fue el distinguido en la Primera A. En el ascenso, por la Zona Norte recibió la mención Osmar Alesso (Independiente Ataliva) y Martin Sánchez (San Martín de Angélica). En la Primera C: Marcelo Schatzle (Belgrano de San Antonio).En Inferiores de la Primera A, Horacio Williner (Ben Hur), ya un abonado. En la Primera B, por la Norte Juan Senn (Moreno de Lehmann) y por la Sur Damián Colombo (Atlético María Juana). En la Primera C, Raúl Caballero (San Isidro de Eguzquiza).