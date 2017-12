La campaña en el Torneo 2016/17

Atlético de Rafaela, en 30 fechas del Torneo 2016/17 de Primera División, jugó 30 partidos, sumando 37 puntos y finalizando en el puesto 17º, a 26 del campeón Boca, quien sumó 63. La Crema ganó 10 partidos, empató 7 y perdió 13, con 31 goles a favor y 30 en contra, siendo su goleador Gabriel Gudiño, con 8. En la tabla de los promedios finalizó anteúltimo (29º) con un coeficiente de 0,989, sumando 94 puntos (25, 23, 9 y 37) en 95 partidos (últimos 4 torneos). La campaña, con los resultados y goleadores, es la siguiente:

1ª fecha, 27/08, vs. Atlético Tucumán, V, 0-1.

2ª fecha, 12/09, vs. Temperley L, 1-0 (Fernando Luna).

3ª fecha, 19/09, vs. Gimnasia y Esgrima La Plata, V, 1-0 (Marco Borgnino).

4ª fecha, 24/09, vs. Rosario Central, L, 0-0.

5ª fecha, 02/10, vs. San Lorenzo, V, 1-2 (Gabriel Gudiño).

6ª fecha, 15/10, vs. Racing Club, L, 3-2 (Gabriel Gudiño y Marco Borgnino -2-).

7ª fecha, 22/10, vs. River Plate, V, 0-1.

8ª fecha, 30/10, vs. Colón de Santa Fe, L, 0-2.

9ª fecha, 06/11, vs. Banfield, V, 1-1 (Gabriel Gudiño).

10ª fecha, 20/11, vs. Talleres (Córdoba), L, 0-1.

11ª fecha, 28/11, vs. San Martín (San Juan), V, 3-0 (Gabriel Gudiño , Kevin Itabel y Mauro Albertengo).

12ª fecha, 03/12, vs. Defensa y Justicia, L, 0-1.

13ª fecha, 10/12, vs. Vélez Sarsfield, V, 0-2.

14ª fecha, 17/12, vs. Patronato (Paraná), L, 3-0 (Walter Andrade (e/c) , Renzo Vera (e/c) y Kevin Itabel -p-).

15ª fecha, 13/03, vs. Aldosivi (MDP), V, 0-1.

16ª fecha, 20/03, vs. Arsenal, V, 2-1 (Gabriel Gudiño y Leandro Díaz).

17ª fecha, 25/03, vs. Estudiantes de La Plata, L, 2-2 (Gabriel Gudiño y Gastón Campi).

18ª fecha, 01/04, vs. Newell's Old Boys, V, 0-1.

19ª fecha, 08/04, vs. Huracán, L, 1-1, (Leandro Díaz)

20ª fecha, 15/04, vs. Independiente, V, 1-1 (Ángelo Martino ).

21ª fecha, 23/04, vs. Boca Juniors, L, 0-0.

22ª fecha, 30/04, vs. Olimpo (B.Blanca), V, 2-1 (Fernando Luna y Gabriel Gudiño).

23ª fecha, 06/05, vs. Unión de Santa Fe, L, 3-0 (Leandro Díaz, Ramiro Costa y Gabriel Gudiño).

24ª fecha 13/05, vs. Atlético Tucumán, L, 1-0 (Mathías Abero).

25ª fecha, 20/05, vs. Lanús, V, 0-2.

26ª fecha, 28/05, vs. Belgrano (Córdoba), L, 1-2 (Fernando Luna).

27ª fecha, 02/06, vs. Godoy Cruz (Mendoza), V, 2-0 (Fernando Luna y Santiago Paz).

28ª fecha, 17/06, vs. Quilmes, L, 1-1 (Fernando Luna -p-).

29ª fecha, 22/06, Tigre, V, 0-1.

30ª fecha, 25/06, Sarmiento (Junín), L, 2-3 (Facundo Soloa y Alfredo Pussetto).