Pablo Novara busca revancha en el Dakar

Pablo Novara realizó una sola competencia en el Campeonato Argentino de Cross Country en la temporada 2017, ocupando el quinto puesto en su categoría -Quads 4x4- en el Desafío Ruta 40 Norte.Si bien no pudo repetir su excepcional labor del año pasado, cuando se impuso en esa prueba y se consagró en el plano nacional, el representante de la localidad de Bauer y Sigel se planteó un nuevo objetivo para el mes de enero de 2018.Con un Can Am Renegade 800 del equipo que lidera el experimentado cordobés Daniel Mazzucco, a partir del sábado 6 de enero, cuando se inicie la competencia más exigente del calendario internacional, estará en la grilla del Dakar 2018.Ese día, Pablo estará partiendo desde Lima, la capital peruana que acogerá a los protagonistas de la gran aventura, que luego de recorrer aproximadamente 9.000 kilómetros, finalizará el sábado 20 de enero frente al Centro Cívico de la ciudad de Córdoba.Serán 14 etapas por caminos de Perú, Bolivia y Argentina, con solamente un día de descanso en la altura de La Paz, en una carrera que tendrá nada menos que siete jornadas de arena.Temperaturas extremas, superficies variadas y traicioneras, altura, son algunas de las dificultades que deberán afrontar los participantes del próximo Dakar, en su décima visita a Sudamérica y cuadragésima en el historial.Pablo Novara se viene preparando desde hace poco menos de un año. "Si bien estuve corriendo en el Desafío Ruta 40 Norte, mi objetivo desde principios de 2017 fue el Dakar; estoy convencido que llego mejor que en el anterior y con una experiencia que voy a tratar de aprovechar".El piloto de Bauer y Sigel expresó que "será tan importante la parte física como la mental, pero también lo mecánico" y concluyó "formar parte del equipo de Daniel (Mazzucco) me da muchísima tranquilidad, por sus conocimientos y también por la responsabilidad con la que encaran el compromiso; mi deseo, obviamente, es poder llegar el 20 de enero a Córdoba y poder colgarme una medalla que premiaría tanto esfuerzo".