Se avanza en la tarea en los caminos rurales

Desde la Comuna local se puso de relieve que, aprovechando el buen tiempo y luego de soportar las inclemencias climáticas desatadas durante los meses de abril 2016 y enero 2017, se continúa trabajando en la red caminera rural.Durante un tiempo se procuraron cubrir los grandes pantanos (18) con escombros y tierra para luego comenzar con el zanjeo correspondiente y levantar la cota de los caminos existentes. Con personal y maquinarias comunales se llevan recuperados más del 95% del distrito. También para informar la contratación de terceros con equipos especiales para algunas tareas complejas que desde la Comuna eran imposibles de realizar. La inversión aproximada para la recuperación de caminos alcanza a $ 1.200.000 (material, combustible, reparaciones, trabajos a terceros, etc.). Dichas erogaciones se solventaron con recursos propios y provinciales. Cabe destacar la buena predisposición del personal comunal, de productores agropecuarios que también colaboraron para agilizar ciertas tareas. Conocemos que todavía se sigue contando con algunas calles que por su situación complicada (agua en las zanjas, renuevos en banquinas, etc.) no se ha podido trabajar, por ende, apenas se normalice la situación, nos abocaremos a las mismas. Como siempre se quiere agradecer por la paciencia y comprensión.