Misión cumplida para el CRAR

El Círculo Rafaelino de Rugby cumplió el gran objetivo fijado para 2017. El retorno a la primera división del Torneo Regional del Litoral se concretó luego de una gran campaña del equipo dirigido por Leonardo Crosetti y Cristian Martino.El representativo Verde culminó segundo en el certamen, detrás de Provincial, y ambos consiguieron el pasaje para jugar el principal torneo del interior del país que involucra a clubes de las Uniones de Rosario, Santa Fe y Paraná. De tal modo, recuperará el sitial que ocupó entre 2009 y 2016.El partido que decretó el ascenso se disputó el 30 de septiembre en condición de local, cuando se impuso a Los Caranchos de Rosario por 23 a 12. En total, disputó en el año 19 encuentros (cinco de la primera fase), con 17 triunfos y solo dos derrotas.CRAR 23 – LOS CARANCHOS 12Cancha: CRAR. Arbitro: Emilio Traverso. Reserva: CRAR 11 – Los Caranchos 14. Prereserva: CRAR 17 – Los Caranchos 34.Nicolás Gutiérrez, Guillermo Zbrun y Daniel Espíndola; Franco Davicino y Juan Pablo Imvinkelried; Ignacio Minetti, Juan Manuel Imvinkelried y Mariano Ferrero (cap.); Maximiliano Bertholt y Pablo Villar; Pedro Eguiazu; Ignacio Pfaffen, José María Williner, Esteban Rebaudengo y Juan Nicolás Imvinkelried. Head Coach: Leonardo Crosetti-Cristian Martino.Cambios: Gastón Epelbaum por Minetti, Matías Rocchi por Espíndola, Valentín Rota por N. Imvinkelried, Santiago Campos por I. Pfaffen, Gastón Zbrun por Epelbaum.Bruno Pasinato, Fermín Bejer y Lucas Cataneo; Franco Carosi y Juan Gonzalez; Franco Massuco, Franco García y Gonzalo Zalazar; Ignacio Riccorni y Ciro Bejer; Tomás Merlo, Manuel Palena, Sebastián Sedran y José Méndez; Froilán Bejer. Head Coach: Norberto Tempesta.Cambios: ST, Danilo Pérez por González; Matías Inneco por Riccorni.PT, 1′ try de Méndez (LC), 40′ try de Bertholt conv. por Villar (C); 24′ y 38′ penales de Villar (C); 33′ try de P. Eguiazu conv. por Villar (C). ST: 30′ penal de Villar (C), 40′ try de Inneco conv. por F. Bejer (LC).CAMPAÑA EN LA RECLASIFICACIONCRAR 38 (tries de Williner -2-, Zegaib -2, N. Gutiérrez y P. Villar –más 4 conversiones) – Pampas de Rufino 21.Logaritmo 9 – CRAR 14 (try Davicino. 9 puntos de Villar).CRAR 15 (tries de N. Imvinkelried y R. Brown. Villar 5 puntos) – Rowing 19.Provincial 20 – CRAR 25 (tries de Epelbaum -2- y Gutiérrez. Villar 8 puntos, Pfaffen 2 puntos).CRAR 41 (tries Williner -2-, Ferrero -2-, Davicino, J.M. Imvinkelried y N. Imvinkelried. Villar 6 puntos)– Cha Roga 14.CRAR 26 (tries de Williner, P. Villar –más 11 puntos- y Minetti)– La Salle 10.Los Caranchos 21 – CRAR 28 (tries de P. Villar -más 3 conversiones-, Davicino, Ferrero y un try penal).Pampas 16 – CRAR 22 (tries P. Villar, Juan M. Imvinkelried y Davicino. Villar 7 puntos).CRAR 39 (tries Ferrero, Williner, Juan Imvinkelried, Davicino y un try penal. Villar 14 puntos) – Logaritmo 10.Rowing 13 – CRAR 16 (Villar 16 puntos, un try).CRAR 10 (try Williner. 5 puntos Villar) – Provincial 14.Cha Roga 14 – CRAR 40 (tries Ferrero -2-, Davicino -2-, Zegaib y Gutiérrez. Villar 10 puntos).La Salle 17 – CRAR 21 (tries Franco Davicino, Daniel Espíndola. Villar 11 puntos).CRAR 23 (tries Bertholt, Eguiazu. Villar 13 puntos) – Los Caranchos 12.