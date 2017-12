Midgets del Litoral: finalizará en enero el torneo "50º Aniversario"

Como consecuencia de las copiosas precipitaciones, que generaron dificultades en nuestra región, de manera especial en los primeros meses del año, el Torneo Oficial "50º Aniversario de la Asociación Midgets del Litoral" debió suspender varias competencias.Algunas fechas se tuvieron que reprogramar en más de una oportunidad por la imposibilidad de trabajar en los circuitos que utiliza la especialidad para llevar adelante su temporada. La altura de las napas freáticas, en varias ocasiones, no permitieron el ingreso de las máquinas que son empleadas en la compactación.Por ese motivo, el avance del calendario no pudo responder a las expectativas, aunque en la segunda mitad del campeonato ya no hubo interrupciones. De ese modo se llegó a correr la décima fecha -de las 12 pactadas- en diciembre, en el marco de los play off.Vale la pena recordar, también, que el fin de semana del 19 y 20 de agosto, se desarrolló con total éxito el "Nacional de Midgets" en el circuito "Juan F. B. Basso" de Vila, que derivó en otro paréntesis en el Torneo Oficial.En definitiva, la actividad zonal estará finalizando en el próximo mes de enero, cuando se realicen las dos últimas fechas, que coronarán al nuevo -o repetido- campeón de la categoría más representativa del deporte motor regional.Vale la pena recordar que al cabo de las ocho primeras fechas, se quedó con la Etapa Regular el sunchalense Martín Mansilla, seguido por Cristian Molardo y Cristian Dalmazzo.Los dieciséis mejores luego de esa instancia preliminar, accedieron al play off, que pasó a encabezar luego de su victoria en la décima fecha Agustín Bonomo, desplazando al ya mencionado Mansilla, que es su inmediato escolta.La definición promete ser apasionante en las dos competencias de enero. Por el sistema de largada que se emplea en las series, varios están habilitados para dar pelea en la recta final por la cantidad de puntos que estarán en juego.Las finales disputadas a lo largo de 2017 arrojaron estas posiciones oficiales, de acuerdo con los registros que proporcionó la Asociación Midgets del Litoral:1° Cristian Molardo; 2° Martín Mansilla; 3° Néstor Bosio; 4° Matías Franco; 5° Ezequiel Valentini; 6° Cristian Perusia; 7° Alexis Valsagna; 8° Luciano Correnti; 9° Agustín Bonomo y 10° Nicolás Scándalo.1° Matías Franco; 2° Martín Mansilla; 3° José Costamagna; 4° Cristian Dalmazzo; 5° Mariano Bacci; 6° Nicolás Scándalo; 7° Agustín Bonomo; 8° Gonzalo Zbrun; 9° Walter Zenklusen y 10° Henry Merke.1° Nicolás Scándalo; 2° Luciano Correnti; 3° Ezequiel García; 4° José Collino; 5° Agustín Bonomo; 6° Cristian Dalmazzo; 7° José Costamagna; 8° Martín Mansilla; 9° Cristian Molardo y 10° Néstor Bosio.1° Leandro Giraudo; 2° Maximiliano Gallo; 3° Agustín Bonomo; 4° Martín Mansilla; 5° Alexis Valsagna; 6° Maximiliano Battaglino; 7° Cristian Dalmazzo; 8° Cristian Molardo; 9° Luciano Correnti y 10° Henry Merke.1° José Costamagna; 2° Alexis Valsagna; 3° Martín Mansilla; 4° Leandro Giraudo; 5° Néstor Bosio; 6° Hernán Calvi; 7° Ezequiel Valentini; 8° Matías Audino; 9° Maximiliano Battaglino y 10° Jorge Lovera.1° Matías Audino; 2° Mariano Bacci; 3° Ezequiel García; 4° Cristian Dalmazzo; 5° Martín Ferrari; 6° Nicolás Scándalo; 7° Martín Mansilla; 8° Maximiliano Gallo; 9° Ezequiel Valentini y 10° Alexis Valsagna.1° Cristian Molardo; 2° Ezequiel García; 3° Cristian Dalmazzo; 4° Hernán Calvi; 5° Gonzalo Zbrun; 6° Rodrigo Peretto; 7° Martín Mansilla; 8° Maximiliano Gallo; 9° Luciano Correnti y 10° Ezequiel Valentini.1° Luis Walker; 2° Hernán Calvi; 3° Cristian Molardo; 4° Matías Franco; 5° Martín Mansilla; 6° Agustín Bonomo; 7° Leandro Giraudo; 8° Diego Bruera; 9° Mariano Bacci y 10° Alexis Valsagna.1° Martín Mansilla; 2° Luciano Correnti; 3° Hernán Calvi; 4° Leandro Giraudo; 5° Agustín Bonomo; 6° Cristian Dalmazzo; 7° Sebastián Bertholt; 8° Nicolás Scándalo; 9° Martín Ferrari y 10° Fernando Ramírez.1° Agustín Bonomo; 2° Matías Franco; 3° Alexis Valsagna; 4° Cristian Molardo; 5° Leandro Giraudo; 6° Maximiliano Gallo; 7° Luciano Correnti; 8° Walter Zenklusen; 9° Nicolás Scándalo y 10° Jorge Walker.