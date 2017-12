Owen Crippa evocó la guerra de Malvinas

En esta fecha, una vez más recordamos el aniversario de la conflagración bélica, y volvemos a convocar a Owen Crippa, piloto naval que fue, por su valor y arrojo, condecorado con la Cruz de la Nación Argentina al Heroico Valor en Combate. En este nuevo aniversario presentamos a Crippa un cuestionario que respondió sin tapujos y con absoluto convencimiento, tal como lo detallamos a continuación: -Pasaron 35 años de la guerra de Malvinas, ese enfrentamiento ¿sigue siendo una herida? -No. Para la mayoría de los veteranos la guerra continúa. El proceso que se llamó "desmalvinización" y al que yo le llamo "desargentinización" continúa. Por ello debemos luchar. Para mantener viva la historia. La historia real por la memoria de los que allá dejaron su vida. Y por el reclamo soberano que nunca debemos abandonar. -Vos, pese a que muchas veces no quisiste que se te mencione de ese modo sos un héroe, en el hipotético caso que te vieses enfrentado a una situación similar ¿reiterarías tu modo de proceder? -No. Por más que quisiese, y a mi edad, estado físico y por supuesto adiestramiento no me lo permitirían. Y héroes son quienes dejaron su vida en combate. El resto somos veteranos que cumplimos en mayor o menor medida lo que nos correspondía hacer. Simplemente eso, hicimos lo que nos correspondía hacer. Qué distinto sería nuestro país si todos y cada uno hiciésemos simplemente lo que nos corresponde hacer. Lo que nos hemos comprometido hacer. Cuando digo todos, me refiero a políticos, jueces, militares, sindicalistas, policías, empresarios, educadores, obreros, estudiantes. No necesitamos súper hombres, solo personas comprometidas, que hagan lo que deban hacer.