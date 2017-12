Centro de Salud que es orgullo de la comunidad

En el frente del Centro de Salud Comunal "Laura Williner de Bañón" se desarrolló una significativa ceremonia que congregó a buena parte de la comunidad, sus autoridades - encabezadas por el presidente comunal, Héctor Perotti-, integrantes de la firma Sucesores de Alfredo Williner SA, autoridades de localidades vecinas, contándose además con la presencia del senador nacional Omar Perotti, el senador provincial Alcides Calvo, el director Regional de Salud Dr. Ernesto Bosco. En la oportunidad se procedió a la inauguración oficial del Centro de Salud mencionado, iniciado en enero del año anterior, concretado con fondos propios y el invalorable aporte de la firma Sucesores de Alfredo Williner SA, que una vez más puso de manifiesto, con un hecho concreto, su responsabilidad social empresaria, con una inversión de dos millones de pesos. En el efector se desenvuelven las especialidades de medicina clínica, pediatría, ginecología, kinesiología, odontología, cardiología, psicología, pedicuría, laboratorio y la posibilidad de ampliar el servicio con otras especialidades.Durante su mensaje Héctor Perotti no pudo ocultar su satisfacción por el logro alcanzado, mostrando su agradecimiento por el acompañamiento. En relación al efector de salud, ofreció una reseña desde su nacimiento, y remarcando especialmente su crecimiento al ritmo de la comunidad. Señaló que "hoy tenemos un centro de salud bastante bien equipado y un servicio de ambulancia privado, que paga la Comuna, por eso hay una ambulancia en esta ceremonia". Enfatizó el hecho de haber concluido la obra en 14 meses, con una inversión que ronda los dos millones y que no se adeuda nada de ella, puso énfasis al resaltar la "colaboración de Sucesores de Alfredo Williner SA", recordando que la homenajeada de la familia Williner, la que da nombre al efector, "es una hija de esta tierra", no dejó de mencionar que la empresa nació en Bella Italia, luego se radicó en Rafaela y volvió al pueblo y es en la actualidad una de las empresas más importantes con las que cuenta. Por otra parte, y como otra inversión en salud, destacó que Bella Italia está servida en su totalidad con agua potable y están encarando el tema de cloacas, dos obras de vital importancia para la salud de la poblaciónRaúl Bañón, uno de los hijos de Laura, en nombre de la familia Williner, expresó el reconocimiento por su presencia en la significativa realización y por ser partícipe de ella, consideró que "todos sabemos que el presente condiciona inevitablemente el futuro y si trasladamos este pensamiento a todos los ámbitos debemos tomar conciencia que cada día ante nosotros tenemos una oportunidad, un desafío, y a la vez una enorme responsabilidad desde nuestros lugares, a través de nuestra función podemos sembrar para cosechar un mañana mejor, esto es ni más ni menos que construir para asegurar un futuro promisorio para nuestro querido país"