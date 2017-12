Otro año sin lograr la clasificación

Casi 7 meses de inactividad pasaron de la permanencia juliense en el anterior certamen de la mano de Marcelo Werlen para que la nueva versión juliense, ya con Maximiliano Barbero a la cabeza del nuevo cuerpo técnico, retome su tradicional andar en el Federal B. Nuevamente con un presupuesto acotado, con una base interesante de jugadores del club y varios refuerzos que estuvieron a la altura, 9 de Julio pudo retomar en gran parte el protagonismo perdido, aunque en el final del certamen que comenzó en julio, lo volvió a dejar, una vez más, sin chances de avanzar a la siguiente instancia.Igualmente, el renovado León rafaelino empezó la temporada de manera soñada, ya que el certamen comenzó, como no podía ser de otra manera, con una nueva edición del clásico ante Ben Hur, y esta vez en el Germán Soltermam. Y la primera prueba de fuego que tuvo Barbero se superó y con creces, ya que el “9” se impuso 2 a 0 con goles del Papita Rodríguez y Luis Boiero y así aumentar el historial favorable ante el Lobo.Con el correr de los partidos, 9 de Julio fue mejorando su performance futbolística, ya que con solidez defensiva y buen trato de balón, el inicio ilusionó a muchos, debido a que se situó en los primeros lugares de la dura y pareja Región Litoral Sur B. Hasta que apareció en el horizonte Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto, la sombra negra que tuvieron los julienses en 2017. Primero, para arrebatarle la punta al ganar 2 a 0 en el sur por la quinta fecha. Y luego para eliminarlo de la Copa Santa Fe -ver aparte-. A partir de allí, el golpe fue muy duro de asimilar, ya que se empezó a transitar por una mini racha negativa, donde se perdió contundencia y bajaron el nivel algunas individualidades. De todos modos, el “9” estuvo invicto casi una rueda. En el comienzo de las revanchas, hubo victoria por 1 a 0 con un golazo de Góngora en el estadio Parque para quedarse por segunda vez con el clásico ante la BH, un festejo que empezó a hacerse una costumbre en los últimos tiempos. De a poco, la ilusión del hincha juliense con una hipotética clasificación iba aumentando en cada fecha que pasaba. En ese entonces, el equipo, con algunos altibajos, no bajaba del tercer puesto y se mantenía en zona de clasificación, jugando de igual a igual en cada reducto. Rubén Tarasco, el goleador con 11 conquistas, empezó a ser clave para el León, hasta que la derrota en Rosario ante Tiro Federal volvió a calar hondo en el seno del plantel. Perjudicado también por varios arbitrajes con fallos polémicos, apareció nuevamente Rivadavia en el camino. Los venadenses venían de una mala racha y levantaron justamente en el Coloso. Ese triunfo por 2 a 1 terminó siendo letal para las aspiraciones julienses, ya que después de allí la formación de Barbero nunca más pudo encontrar su nivel. Y sumado a algunos resultados que no ayudaron, al poco recambio y también a la mala suerte que siempre está, a 3 fechas del final el León le dijo adiós a la clasificación, finalizando en el cuarto lugar en un grupo donde avanzaban los dos primeros (San Jorge y Rivadavia), que a la larga, por tener planteles más largos, fueron los mejores. Más allá de que el gran objetivo no se pudo cumplir, el balance terminó siendo positivo, porque se vio reflejado en la mayoría de los partidos la interesante idea futbolística que pregona el joven entrenador y si se continúa por el camino de la mejoría, los buenos resultados no tardarán en llegar. Por eso, a los pocos días la dirigencia acordó su continuidad para este nuevo año que acaba de comenzar. Es que en el ambiente juliense quedó cierto aire de expectativa de cara al futuro, porque manteniendo el proyecto futbolístico, corrigiendo algunos errores, acertando en los refuerzos más la base de buenos futbolistas de la institución, el 2018 podría ser mucho mejor.