Ascúa juró como rector de la UNRaf

La Universidad Nacional de Rafaela (UNRAF) realizó el 25 de septiembre el acto de asunción de las autoridades electas durante la primera asamblea universitaria con la elección de rector y vicerrectora en la votación unánime de Rubén Ascúa acompañado por Rosario Cristiani para ejercer esas funciones hasta 2021.La ceremonia, fue desarrollada en uno de los salones del Centro Cultural del Viejo Mercado con la presencia del senador nacional Omar Perotti, el intendente Luis Castellano, el senador provincial Alcides Calvo, el presidente de la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) Néstor Pan, los rectores de las universidades de Villa María Luis Negretti y de Misiones Javier Gortari, los intendentes de Esperanza Ana María Meiners y de Ceres Camilo Busquets, concejales y funcionarios rafaelinos, senadores provinciales, presidentes comunales, representantes de instituciones locales, entre otros.Primeramente, se realizó el juramento de Rubén Ascúa que le tomó Mario Oporto (en representación de la asamblea universitaria) y Rosario Cristiani ante el flamante rector."No es un discurso académico porque es un acto emotivo, esperado desde hace varios meses, quiero agradecer a mi familia que es mi sostén, celebrar y agradecer que Omar Perotti que estando con Marta Engler dijo 'voy a trabajar para tener una universidad pública en Rafaela y ustedes me van a ayudar'. Cómo escaparle a ese convite y decir que no de alguien que siempre está pensando en su ciudad y su región, en el crecimiento, la gente y la educación pública. Para mí ha sido un honor transitar por este camino y compartir esta alegría con ustedes. Quiero agradecer a Ascúa por su confianza para que pueda acompañarlo en esta gestión y a la Municipalidad de Rafaela y el intendente Castellano para conseguir junto con el Concejo Municipal un espacio para nuestra sede", destacó Cristiani, en el primero de los discursos.A su término, fue el turno de Ascúa: "es un honor y una gran responsabilidad lo que hemos aceptado y jurado. Transmitir algunos de los proyectos e ideas que estamos a futuro generando. Es una universidad pública y nacional, de integralidad, conocimiento y educación. El concepto no solo con educar y pensar en propuestas formativas formales y flexibles, también tratar de transferir y generar conocimientos", expresó como flamante rector.