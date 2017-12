Emiliano Spataro ganó una final dramática en Turismo Carretera

Hubo gestos serios, adustos y de felicidad plena en el podio de "La Carrera del Millón", que disputó el Turismo Carretera en el marco de la segunda fecha de la "Copa de Oro", el 8 de octubre, ante un imponente marco de espectadores, en el autódromo "Ciudad de Rafaela".La competencia tuvo una definición impensada, no por la falta de méritos que acumuló Emiliano Spataro (Torino) para quedarse con la victoria, sino porque el hombre de Lanús accedió al escalón más alto del podio luego de haber superado a su compañero Facundo Ardusso (Torino).El "Flaco" de Las Parejas, como era lógico suponer, luego de los resultados que se dieron en las series y de su imperiosa necesidad de ganar, era "el elegido" de un Renault Sport Torino Team que afrontaba el cierre de la jornada como el más firme candidato al triunfo.Ardusso, que a esa altura ya se había trepado al liderazgo de la "Copa de Oro", por su victoria en su respectivo parcial, debía adjudicarse una carrera para sus aspiraciones de luchar por el título.Ese requisito era la materia pendiente que obligatoriamente debía aprobar para lanzar oficialmente su candidatura. Durante buena parte de la carrera, estaba alcanzando ese objetivo y dejando la sensación que, esta vez, no se le escaparía.Todo estaba bajo control. Los dos Torino se mantenían al frente desde que la luz verde les dio vía libre a los cuarenta protagonistas de la duodécima final de la temporada. Ardusso y Spataro imponían su ley, pero sin poder acumular una diferencia tranquilizadora sobre Esteban Gini (Chevy).Pero, como el automovilismo no es una ciencia exacta, los cálculos en varias ocasiones fallan, como en definitiva ocurrió en el veloz escenario rafaelino, cuando Spataro decidió que había llegado el momento de patear el tablero y saltar al liderazgo.Con un auto más descargado, por ir succionado al de Ardusso, lo superó en un adelantamiento claro y empezó a recorrer el camino de la gloria. Gini supo aprovechar la situación para quedar segundo y relegar también al "Flaco".El último auto de seguridad le otorgó las chances finales a Gini para subirse a la punta y al desconcertado Ardusso para recuperar lo que era suyo. Spataro, sin inmutarse, se aferró a la punta y la conservó hasta que la bandera de cuadros oficializó su triunfo en la dramática "Carrera del Millón".Después, los rostros de los habitantes del podio, resumieron sus sensaciones. El mesurado festejo del ganador Spataro, contrastó de una manera bien visible con la seriedad de Ardusso.Gini, lejos de la polémica que se había declarado públicamente entre los pilotos de Torino, celebraba su mejor resultado en la categoría, en una imagen que le restó algo de brillo a la ceremonia de entrega de premios, que tuvo a Moria Casán ocupando el centro de la escena.El cheque por un millón de pesos que la diva le entregó a Spataro fue en esta oportunidad, apenas un dato. Muy lejos de reiterarse lo observado en la anterior edición, cuando Jorge Rial premió a Mariano Werner.Un trabajo excepcional le permitió quedarse con el cuarto lugar a un piloto que nunca se entrega, como Agustín Canapino (Chevrolet), quien estuvo muy cerca de sumarse al terceto de punta tras una recuperación fantástica.También fueron meritorias las actuaciones del uruguayo Mauricio Lambiris (Ford) y José Manuel Urcera (Chevrolet), en tanto que completaron las 10 mejores posiciones al cabo de las 25 vueltas, Lionel Ugalde (Ford), Sergio Alaux (Chevrolet), Luis José Di Palma (Torino) y el autor de la pole, Nicolás Bonelli (Ford).Una vez más, la gente fue protagonista en el "Templo de la Velocidad", en una verdadera fiesta del deporte motor. La masiva concurrencia, respondió a los antecedentes y también a las expectativas de Atlético, que presentó un trazado impecable para recibir a la categoría más popular del automovilismo deportivo nacional.Se estima que más de cuarenta mil almas ocuparon los diferentes sectores que los organizadores habilitaron a lo largo de un fin de semana excepcional.Nuestra ciudad volvió a estar representada por Nicolás González, con el Torino del equipo A&P Competición, que realizó su segunda temporada completa en TC.