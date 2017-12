Se imponía el tema de los lavacoches

Tras varias discusiones anteriores, el Concejo Municipal aprobaba el pedido de informes del PRO a partir del cual pretende saber si, en el caso de aprobarse el registro que pretende el Ejecutivo, se incumplirían algunas ordenanzas vigentes. Si bien se sabía que los diferentes bloques políticos tienen opiniones diametralmente opuestas sobre este tema, esta vez el Concejo no discutió, sino que guardó las cartas para más adelante (tema que fue creciendo en la ciudad).Concretamente, el pedido implica saber si el DEM entendía que de aplicarse lo que pretende se incumpliría con las ordenanzas que regulan la ocupación del espacio público (Nº 1989), la higiene y saneamiento ambiental (Nº 3508, por disponer del agua sobre la calle), si va en contra del espíritu de la ordenanza de doble cañería (Nº 4556 por usar agua de red y no de pozo), si configura una competencia desleal para con los lavaderos de autos y si se ha trabajado en buscar otras alternativas que otorguen herramientas para un empleo formal.Hugo Menossi fue el miembro informante y destacó que el trabajo que realizó el Ejecutivo hasta ahora. "Es importante, metodológico. No solo se le preguntó a los chicos, sino también a frentistas, comerciantes, empleados, dueños de locales, y público sobre si quiere o no tomar el servicio del lavado de autos", dijo en su momento. "Yo tengo una postura tomada. Pero si se quiere avanzar en este proyecto, desde mi punto de vista, se tiene que avanzar en modificar estas ordenanzas. Entiendo que también son cuestiones de interpretación", dijo Menossi, quien entendió que lo importante era saber la postura sobre los dos primeros puntos. Y aclaró que la intención final del proyecto es determinar que lo que se vaya a aprobar no vaya en contradicción con lo que hoy está vigente.Si bien no había más tiempo para el debate, aún así aparecieron otras opiniones. Evangelina Garrappa reclamó que había cuestiones que debían haberse presentado en las reuniones que se hicieron con el DEM. Menossi aclaró que no habló intencionalmente, para evitar discusiones, dado que no coincide con la mirada que tiene el DEM. "Queremos una respuesta por escrito, las palabras se las lleva el viento", agregó. Por su parte, Jorge Muriel pidió también tener una mirada social sobre el tema, sobre todo, en los tiempos económicos que corren. Raúl "Lalo" Bonino coincidió, pero agregó: "tenemos que definir qué tipo de políticas desarrollamos: asistencialistas o integrales. Hace 20 años que están los lavacoches y hace 26 que gobierna el mismo grupo político en la ciudad. Endilgar una realidad al presente no corresponde", dijeron los ediles en su momento, sobre un tema que partía discusiones en la ciudad.