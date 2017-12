Afianzan los lazos entre residentes y emigrantes

Propiciado por la Familia Trentina de nuestra ciudad están llevándose a cabo intercambios culturales entre jóvenes de nuestra ciudad y del Trentino, fruto de una de ellas es la visita que está concretando en nuestro país Daniele Pasquali, recibido por Jorge De Philippis -quien en julio de 2016 experimentó el viaje a la tierra de sus mayores con la familia de Daniele-, para aportarnos detalles de esta experiencia nos visitaron ambos jóvenes.Daniele nos hizo saber que "estoy en Rafaela a través del intercambio entre la Provincia de Trento y la Familia Trentina de Rafaela", por otra parte remarcó que Jorge ha sido hospedado en Italia, y su viaje a nuestro país, en la actividad que promueve la Provincia, lleva como meta conocer a la familia de la persona que ellos recibieron, pero también para enterarse de cómo viven los trentinos en nuestro suelo.Hizo saber que a Argentina "llegué el 14 de diciembre, he estado unos días en Rosario con un amigo que he conocido en Italia, luego estuve unos días en Córdoba, donde estudia Jorge".Por su parte Jorge puntualizó que "todo esto empieza porque yo formo parte de la Familia Trentina de Rafaela, a su vez el gobierno de la provincia Autónoma de Trento organiza un sistema de intercambio para jóvenes que va desde los 18 a los 35 años, con el fin de tratar que los descendientes de los emigrantes conozcan la tierra de origen y que no solamente lo tomen como una mera cuestión turística sino que se involucren con una familia, para que convivan. Cuando se hace la reciprocidad es también que el trentino pueda conocer cómo viven los descendientes de los trentinos en el resto del mundo."Estuve en julio de 2016 en la casa de Daniele, 20 días y ahora él vino para acá, la devolución".Daniele nos hizo saber que "esta es la segunda vez que viene a Argentina, antes he estado en el sur, y ahora estoy aquí, pero luego de Año Nuevo iré a recorrer el norte del país, con una chica que también está participando del intercambio".Como pasó la fiesta de Navidad entre nosotros le preguntamos acerca de las diferencias que notó en la celebración que hacemos nosotros "en el Trentino, donde yo vivo, en el norte de Italia, el 24 a la noche sólo se va a misa y poco otra cosa, en cambio el 25 se comparte en familia, esa es la gran diferencia, además del clima, que son los dos extremos, allá pleno invierno, aquí un cálido verano".Jorge puso de relieve que "mi abuela nació en 1924 en San Lorenzo in Banale, un pueblito de la provincia de Trento, llegó a la Argentina en 1931, mi abuela tiene 93 años, el dato curioso es que el padre vino tres años antes y luego viajó mi abuela con su mamá -mi bisabuela-. Cuando yo estuve en el pueblo, además de conocer a todos los parientes conocí la casa donde ella nació, fue muy emotivo, y en el pueblo me sentía como en mi casa, porque mi abuela tiene su casa cubierta de fotos de su pueblo natal, y yo iba caminando, reconocía los edificios que veía diariamente en las fotografías".Por su parte Daniele agregó que su abuela es del mismo pueblo que la abuela de Jorge.