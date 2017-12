Rafaela es un centro de referencia en PNL

Rafaela se convirtió a finales de este 2017 en un nuevo Nodo de la Red Latinoamericana de Programación Neuro Lingüística (PNL) como consecuencia del crecimiento registrado en los últimos años, según informó a este Diario Amalia Maine, referente de esta disciplina que se consolida en la ciudad a partir de actividades de difusión y capacitación con maestros internacionales."Estamos muy felices con esta noticia. Ahora Rafaela es la ciudad más pequeña en esta red que integran, en la Argentina, Rosario, La Plata, Mar del Plata, Chaco y Santa Fe - Paraná entre otras. Es el resultado del compromiso y el trabajado desarrollado por todo el equipo de PNL. Celebramos esta decisión, que a su vez es un enorme desafío y responsabilidad", afirmó Maine, quien integra ese núcleo base junto a Gisela Albarrán, Carlos Reinaudi, Andrea Rodich y David Heinzmann. "Ahora como un Nodo, somos una puerta de acceso a todas las acciones de la Red Latinoamericana de PNL", agregó.PNL Rafaela cierra el año con una capacitación anual en base a un diseño de módulos con siete encuentros guiados, cada uno de ellos, por un líder fundador de la Red Latinoamericana de PNL. "Fue un lujo el nivel de profesores que nos han visitado entre abril y noviembre cuando se realizaron estos cursos. A esta altura del año podemos decir que cumplimos el objetivo que nos habíamos fijado. Hoy contamos con 13 personas que certificaron la cantidad de horas que corresponden al nivel 1 en Practionner en PNL. Contar con personas preparadas con recursos que aportan al bienestar en la comunicación con otros nos enorgullece. El trabajo del año tuvo su recompensa", sostuvo Maine.Los encuentros se desarrollaron en el Salón de Usos Múltiples del Colegio de Abogados de Rafaela durante un fin de semana por mes (sábados y domingos de 9 a 18, por tanto había una carga de 16 horas que incluían prácticas intensas). "La cantidad de personas que participaron fueron muchos más, porque algunos elegían determinadas temáticas, considerando que cada encuentro era en cierta medida independiente, aclaró Maine.Por su parte, Reinaudi destacó el "apoyo del Foro de Entidades Profesionales para llevar adelante esta capacitación, la cual me deja la satisfacción por el trabajo en equipo y porque se fortalecieron los lazos de los integrantes de PNL Rafaela, además los profesores que nos han visitado destacaron el afecto que encuentran en Rafaela y la disponibilidad de quedarse después de hora por parte de los participantes".(Maine) - Los maestros dicen que es difícil explicar qué es PNL hasta que una persona prueba y practica. Creo que vienen a buscar eso que ven que les hace tanto bien a la gente que práctica PNL y dicen "Yo quiero eso para mí también". Y se encuentran con mucho mucho más que herramientas y recursos... Se encuentran con aplicaciones útiles para la vida diaria en una multiplicidad de áreas. Buscan herramientas y recursos que les permitan vivir mejor eso que uno elige, quiere y puede vivir, es decir proyectos personales, proyectos compartidos, mejorar vínculos, realizarse. Además, encuentran el sostén tanto del profesor, al igual que de los compañeros y del equipo PNL Rafaela lo que hace más fácil este aprendizaje.(Reinaudi) -Las personas a medida que avanzan en esta capacitación en PNL hallan recursos internos que no sabían que disponían. Hay un proceso de descubrimiento interior de una batería de recursos que les permiten enfrentar distintas situaciones de otra manera, potenciar sus propias capacidades para resolver problemas o asumir desafíos con una mejor preparación. Había situaciones que quizás antes paralizaban a una persona pero a partir de contar con nuevas herramientas de análisis y acción ahora pueden enfrentar.Según Maine, el temor al cambio se puede transformar en una energía positiva que te impulsa. "Los líderes utilizan frases conocidas, como que cuando una persona cambia la forma de ver las cosas, las cosas cambiarán de forma. Si uno cambia la forma de ver, quizás donde antes había un problema ahora hay una oportunidad o un desafío. Parecen palabras que uno dice. Pero en los encuentros de PNL todos estos conceptos lo pasamos a la experiencia, a la práctica", resalta.En cuanto a los planes para el 2018, se dictará el segundo año de capacitación, lo que completará la formación para ser Master Practionner de PNL. "Tendrá un diseño similar al del primer año, con siete módulos más el introductorio. Las personas que no hicieron el primer año pueden igualmente integrarse a los entrenamientos. Y aprovecho para agradecer a LA OPINION por esta disposición permanente en colaborar con PNL Rafaela en lo que hace a la difusión de nuestras actividades. Buen 2018 para todos", concluyó Reinaudi.