Barrionuevo rechaza techo a las paritarias

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El secretario general de los Gastronómicos, Luis Barrionuevo, advirtió ayer que "no va a haber un techo" en las paritarias y subrayó que los sindicatos van "a recalcular qué es lo que realmente se va a pedir", en referencia a la modificación de las metas de inflación que hizo el Gobierno."No va a haber un techo. El Ministerio de Trabajo hasta hace 15 días estaba llamando individualmente a algunos gremios a los que se les va a vencer la paritaria y hablaba de un 9, un 10 por ciento", sostuvo el dirigente sindical.En diálogo con Radio Mitre, el líder de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) manifestó su deseo de que "le vaya bien al Gobierno", aunque aclaró que "se han venido equivocando"."Están recalculando. Así que nosotros también vamos a recalcular qué es lo que realmente vamos a pedir", añadió.De esta manera, cruzó al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien manifestó días atrás que "las expectativas del sector privado que releva el Banco Central están en 16,6% para el año que viene y entonces uno debería esperar que las paritarias para el año que viene cierren en ese número".Consultado sobre la inflación, el exlíder de la CGT Azul y Blanca señaló que "por lo visto, el Gobierno ha fracasado" en ese aspecto. Ante ello, Barrionuevo pidió que "el ajuste lo hagan los intendentes, los gobernadores y el Gobierno nacional, porque en definitiva los que bancan al Estado son los trabajadores privados".RESPALDOPor otra parte, Barrionuevo consideró que "hay que seguir acompañando" al Gobierno pero le pidió al presidente Mauricio Macri que "empiece a tener mayor incidencia en todas las medidas", a la vez que reclamó a la conducción de la CGT que tenga "más diálogo y consulten más".El dirigente sindical también se refirió a la reforma laboral y afirmó que en la central obrera "no se habla más" del tema, ante lo cual instó a "que la discutan directamente los senadores y diputados".El dirigente señaló que "hay que apostar, hay que seguir acompañando, hay que seguir ayudando, en la medida en la que el Gobierno se preocupe por frenar los tarifazos".Por último, el exsecretario general de la CGT Azul y Blanca remarcó que en la central obrera "no se habla más de lo que es reforma laboral". "Para la CGT es terminante, no se habla más. La CGT no avala ninguna reforma laboral, que la discutan directamente los senadores y diputados", destacó el líder de los gastronómicos.