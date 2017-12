Los hechos de todo el 2017 condensados en este Anuario

En lo que constituye un ejercicio anual, LA OPINION pone una vez más a disposición de ustedes nuestros lectores una edición de su clásico Anuario en el que repasamos los principales hechos que a lo largo del 2017 nos conmovieron, nos emocionaron, nos asustaron, nos frustraron y también, afortunadamente, nos dieron esperanza. Se trata de una selección, caprichosa por cierto, de los acontecimientos de distintos ámbitos aunque Deportes y Región cuentan con su propia publicación.Se trata de una propuesta para darle una nueva mirada a los acontecimientos que se metieron en la agenda periodística. Este ejemplar permite que surjan expresiones como "te acordás" cuando la lectura es en familia o entre compañeros de trabajo en una oficina. O un "me había olvidado de este hecho" en el marco de ese lugar común de que "el tiempo pasa volando".Sin duda que la tormenta con la que comenzó el año fue tan intensa que a pesar de los 365 días transcurridos permanece en el podio por su impacto en la ciudad. El violento temporal causó daños en el arbolado público, arrancando de raíz a decenas de árboles, causando la caída de ramas y postes, cortando cables y también afectando la estructura de muchas viviendas. Quizás el derrumbe del antiguo, pesado y emblemático mástil mayor de Rafaela, frente la Jefatura de Policía, fue la imagen que perduró de ese ensañamiento del clima con la Perla del Oeste.De todos modos, el tesón de los rafaelinos resurgió una vez más cuando, entre la Municipalidad, profesionales y la empresa VMC, compartieron esfuerzos por proyectar un nuevo mástil y meses después, en julio instalarlo junto a una moderna plazoleta inaugurada en agosto.Con las quejas por la inseguridad como moneda corriente, los ladrones tuvieron un año dorado con la cantidad de robos en sus distintas modalidades. Asaltos a mano armada en comercios, muchas veces violentos, ingresos a viviendas, robo de motos y bicicletas desbordaron la crónica policial. Y los tristemente célebres "arrebatos", una modalidad que tiene como víctimas favoritas a los chicos, mujeres o personas mayores que en principio dejan entrever una situación de debilidad.Y más allá de los zapateos políticos, las chicanas y las acusaciones cruzadas, lo cierto es que el rafaelino común está condenado a vivir en una situación de inseguridad y temor.Las elecciones nacionales y de cinco concejales de Rafaela atravesaron buena parte del año. Es que primero se especula con la integración de las listas, si este candidato va con el Frente Progresista o con Cambiemos. Una vez que están definidas las listas, entonces las Primarias miden como un termómetro el humor de los votantes. Campaña va, campaña viene, debate va, debate viene se llegó hasta el 22 de octubre donde, a nivel local, Cambiemos le dio, con Leonardo Viotti y Raúl Lalo Bonino a la cabeza, una paliza electoral al resto al obtener más del 60 por ciento de los votos. El resultado no fue otro que un Concejo, a partir de diciembre, con seis miembros de Cambiemos.En el capítulo de noticias nacionales, la desaparición del joven artesano Santiago Maldonado irrumpió con fuerza en la campaña electoral nacional con el rol de la Gendarmería Nacional bajo sospecha, con el consiguiente impacto en el Gobierno de Mauricio Macri. Casi tres meses después, su cuerpo fue encontrado en el Río Chubut y un equipo de 55 peritos coincidió en que murió ahogado.El misterio del submarino ARA San Juan es otro de los ejes informativos del 2017. Los estados de ánimo de los argentinos fue virando de la esperanza inicial a la decepción ante la falta de novedades sobre lo que pudo haber pasado con uno de los tres sumergibles de la Armada Argentina. A pesar de que se montó el operativo de búsqueda en el mar más importante de la historia, con la participación de potencias como Estados Unidos y Rusia, nada se pudo establecer. En el proceso sólo se confirmó que hubo una explosión consistente a la de un submarino, pero no es suficiente para determinar qué pasó.Y llegó diciembre, mes en el que el espíritu navideño nunca se sintió cómodo debido al debate en el Congreso en torno a las reformas impulsadas por el Gobierno nacional. La resistencia de grupos violentos a estas iniciativas se tradujo en un ataque a la democracia, con disturbios, enfrentamientos y represión policial. La imagen de un militante de un partido de izquierda de Rosario disparando artículos de pirotecnia con un mortero casero contra los policías que protegían la Cámara de Diputados perforó las redacciones y dejó un sabor amargo al año, tanto como la reforma previsional.Hecha la presentación de esta suerte de guía del año que pasó, queda solamente desearles felicidad, salud, dinero y amor para el 2018.