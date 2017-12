Mosconi Soho reunió a miles de rafaelinos en su segunda edición

La segunda edición de Mosconi Soho fue ideal para despedir el año 2017. Muchos grupos de la ciudad eligieron este evento para "picar algo" y buscar la excusa para reunirse con los amigos del trabajo, del gimnasio o simplemente de toda la vida. Incluso, en las redes sociales el hashtag fue #mosconisohi, acompañada por una foto grupal.

Lo concreto es que luego de la exitosa primera experiencia el pasado viernes 15 de diciembre, los comerciantes gastronómicos quedaron muy conformes al sacar sus mesas a la calle para compartir el espacio público.

Recordemos que esta vez la apuesta fue mayor: la L original (dos cuadras comprendidas por las calles San Lorenzo y Belgrano) se convirtió en una U en la que se agregó una tercera cuadra de calle Sargento Cabral, con más comercios, entre los que se cuentan Mostaza, Barking Dog, Bacán, El Cuarto, Casa De Esteban, Anís Del Mono, Lorenzo House, Cugini y otros locales de comida al paso.

"La gente volvió a responder. Evidentemente este tipo de cosas cayó bien y la noche acompañó, cosa que es clave para este tipo de encuentros", le dijo el dueño de un bar a este Medio.

Si bien aún no hay estimaciones que den cuenta del volumen de esta segunda edición, a simple vista puede afirmarse que las expectativas se vieron superadas respecto de la primera. "Me impactó mucho la colaboración que hubo entre todos los comerciantes de la ciudad. Todos aportamos para que esto salga bien y de hecho así fue. Nos unimos todos a pesar de la competencia", destacó.

En una reunión que el intendente Luis Castellano había mantenido con los organizadores luego de la primer edición, se informó que había habido 1.200 reservas en una primera tanda de clientes y, cerca de la medianoche, se había producido un recambio de personas, sumando un aproximado de 3.000 consumidores. Además, se había destacado la generación de 100 puestos de trabajo y el beneficio a proveedores locales de hielo, cerveza artesanal, luces, sonido y alquiler de mobiliarios. Es de esperar que el balance e esta segunda edición, a juzgar por su mayor dimensión, supere dichos números.

"Hubo más gente que la primera vez", expresó otro dueño de un comercio que anoche atendió a los que visitaron Mosconi: "nos dimos cuenta por las reservas y por la cantidad de comida que vendimos. Además, se vendió mucha bebida, producto del gran calor que hizo en la noche", destacó.

Además, describió porqué el evento está teniendo éxito: "es comida al paso en muchos lugares y al rafaelino le gusta eso. Puede elegir y no esperar en largas colas. Creo que el hecho de que sea ágil y dinámico gusta mucho", dijo.

Se acercaron a compartir la noche en esta segunda oportunidad personas de todas las edades, con preponderancia de jóvenes, con motivos diversos como despedir de año, reunirse con amigos, compañeros de trabajo, colegas de clubes, gimnasios, etc., y también se vieron muchas familias y parejas.

El intendente Luis Castellano se acercó a recorrer el lugar y valoró "el sentido de unión de los organizadores, que sin mirar en aspectos de competencia decidieron asociarse para lograr mayor provecho para todos, a la vez que ofrecen una alternativa novedosa para la ciudad".

Cabe destacar que siete áreas municipales colaboraron para que el evento se desarrolle apropiadamente: Turismo, Electrotecnia, Servicios Públicos, Vecinales, Bromatología, Protección Vial y Comunitaria y GUR. Pasadas las tres de la mañana todavía estaban las calles cortadas y se mantenían algunos "duros" en el lugar.