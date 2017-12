Denuncian a 9 diputados kirchneristas y de izquierda

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El Gobierno presentó ayer una denuncia penal contra nueve diputados nacionales del kirchnerismo y de la izquierda por "atentado agravado de funcionario público, resistencia o desobediencia, y encubrimiento", tras acusarlos de haber intentado que fracasara la sesión del 14 de febrero pasada.Se trata de la sesión de la Cámara de Diputados en la que el oficialismo intentó aprobar la ley de reforma previsional y que debió suspenderse por los incidentes que se produjeron fuera del Congreso -donde fueron lesionados varios diputados- y al desorden que la oposición generó dentro del recinto porque consideraba que no había quórum para sesionar.La denuncia es contra los diputados del FPV Leopoldo Moreau, Mayra Mendoza, Horacio Pietragalla, Andrés Larroque, Daniel Filmus, Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Marcos Cleri, y su par del Frente de Izquierda Nicolás del Caño, además de la legisladora porteña del Frente de Izquierda Miryam Bregman y el diputado del Parlasur Gabriel Mariotto, del FPV.La causa quedó a cargo de la jueza María Servini de Cubría y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes deberán evaluar los hechos que se les imputan a los diputados en la denuncia, que fue impulsada por el funcionario del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soare Gache.Allí se acusa a los legisladores de haber intentado hacer caer la sesión habilitándole el ingreso a personas para que irrumpan en la Cámara, cuando el edificio estaba rodeado por vehículos y efectivos de Gendarmería.También se los acusa de haber amenazado a la Gendarmería y de haberse interpuesto en las detenciones que la fuerza federal llevó adelante ese día.REACCIONPor su parte, el bloque de diputados del FPV-PJ emitió un comunicado en el que repudió la denuncia presentada por el Gobierno y sostuvo que "dicha actuación es profundamente antidemocrática y constituye un pésimo antecedente institucional"."Queremos decirle a toda la sociedad argentina que estamos ante un nuevo capítulo de persecución política y judicial a dirigentes opositores, llevado adelante por el Presidente de la Nación que claramente no tolera las voces que lo critican y piensan distinto", agregó la bancada kirchnerista.Además, los diputados afirmaron que "lo que sucedió el pasado 14 de diciembre fue una represión brutal sin precedentes en los últimos años de la democracia, ejecutado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich" y recordaron que "siete diputados nacionales sufrieron heridas y lesiones".En este sentido, defendieron su accionar en aquella jornada al sostener que lo hecho por los diputados ahora denunciados "evitó el aumento de la violencia represiva". "No salimos del asombro ya que es la primera vez desde la recuperación democrática que un Gobierno denuncia penalmente a diputados opositores. Queda claro que en la Argentina no tenemos Estado de Derecho", agregaron.