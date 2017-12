El rompecabezas

Exactamente eso, la sensación que dejó la imprevista conferencia de prensa matutina de cuatro de las principales espadas económicas del gobierno, fue la de un rompecabezas donde las piezas no terminan de encajar dentro del espacio que les corresponde. Es que esto de manejar algo tan delicado como la economía entre varios, más aún cuando se recibió un descalabro tan grande y difícil de recomponer, tal vez genere más inconvenientes que soluciones. No se entiende que al día siguiente de ser aprobado el presupuesto 2018 se haya efectuado mediante este anuncio un corrimiento hacia adelante de las metas inflacionarias, ahora fijada en 15 puntos. Es que lo anterior del Banco Central, dentro de una banda de 8/12 puntos en realidad no lo creía nadie. Bastante parecido a los 12/17 puntos de este año que terminan siendo 24. Queda visto que esta toma de decisiones unilaterales, terminan chocando entre si.

Es verdad que en un país que viene andando a los tumbos en materia inflacionaria desde hace tanto tiempo, puntos más puntos menos no parecen una catástrofe -recordar que en los países de casi todo el mundo, incluidos nuestros vecinos- lo que aquí se sube y baja como si nada, es la inflación de todo el año, pero claro, si en cambio hablamos de porcentajes, la cuestión empeora bastante. Errar de esa manera es mucho, ¿quién asegura que no ocurra igual en otras cuentas? El equipo "de lujo" no parece estar funcionando según el calificativo que le había endilgado el presidente Macri, pero tal vez sea posible que justamente esté dándose un cambio de modalidad. Confianza y credibilidad todavía existen, pero no hay que derrocharla, aún cuando todavía está muy fresco el resultado electoral de octubre.

Quizás hubiese sido mucho más convincente decir "nos equivocamos" -como lo han hecho en tantas otras cuestiones- y no recurrir a dialécticas confusas que poco esclarecen. Más bien, dejan sensación de improvisación, y eso con dos años de estar gobernando no es bueno. Una hora y media para decir que vemos inflación de 15 puntos, es demasiado, porque en realidad no se dijo otra cosa que eso.

Era un secreto a voces que las decisiones de Sturzenegger desde el Banco Central, con tasas altísimas y las Lebac que devoran todo lo que ingresa y algo más, no dio el resultado esperado. Es cierto que la inflación se redujo en casi 15 puntos de aquél 40 inicial, pero ahora se estaba escapando de control, y además, con negativo impacto en la actividad económica y productiva, que a pesar del empuje de la construcción por la obra pública, estaba entrando otra vez en un enfriamiento peligroso. Eso es lo que se trata de corregir, incluso con metas que siguen estando en dudas pese haberlas ampliado. ¿Usted qué piensa sobre este 15 por ciento? Recién estamos digiriendo el 24 que debía ser 17.

La presencia de Marcos Peña, Adolfo Sturzenegger, Luis Caputo y Nicolás Dujovne buscó dar la impresión de solidez, limando las diferencias que marca la calle, objetivo logrado solo a medias, ya que no tiene demasiada justificación tamaña presencia para un anuncio de esta naturaleza, que es además, una estimación que puede sufrir muchas otras variaciones. Un deseo más que otra cosa.

Tal vez de aquí en adelante haya una mayor coordinación en el manejo y conducción de la economía. La figura de Peña aparece con gran fuerza en esa función. Y además, alguna nueva baja hubiese sido riesgosa, recordando que ya se fueron Prat Gay y Melconián.

Nadie puede dejar de admitir que la mezcla de política y economía tiene una importancia fundamental en cualquier gobierno del mundo, avanzan en paralelo, pero muchísimo más en la Argentina. Cómo será la cosa que cuando hay épocas de cierta abundancia -aunque insostenible en el tiempo, pero esa es otra historia- se puede robar en valijas y bolsos repletos de billetes sin que nadie siquiera chiste. Lo vivimos hace poco.

Es probable que ahora vengan tiempos de mayor rapidez en ciertas decisiones que se deben tomar. El gradualismo fue prudente, a la vez gran acierto de Macri, pues si así y todo pasó todo lo que pasó, no es difícil imaginar lo que habrían hecho los del club del helicóptero en otras circunstancias. La violencia que asoma, aunque sea de grupos minoritarios, es una advertencia a tener en cuenta.