Una familia signada por la música

En reciente visita a LA OPINION, con profunda satisfacción Miguel Figueroa desgranó parte de su historia y la de su propia familia que confluye en la expresión musical. Historia que lleva ya cuatro décadas de brillante presencia en el medio artístico y que en la actualidad, después de una sólida carrera ha traspasado las propias fronteras del país.

La visita a la que aludimos tuvo vigencia en compañía de su hijo Antonio, también dueño de una sólida presencia en el espectro artístico y con gran proyección.

La entrevista fue generada por el registro de un nuevo trabajo grabado que se llama "Sueños cumplidos", y sobre el cual Miguel enfatizó que fue seleccionada esta denominación porque " se cumplieron muchísimos sueños que, años atrás era

difícil pensar en su concreción, esto fue el resultado de trabajos que fuimos escalonando y de ese modo fue haciéndose realidad todo, no es una casualidad porque fuimos buscándolo, fuimos trabajando para alcanzar la meta, anteriormente habíamos viajado por Uruguay, en Brasil, en la parte norte, en Paraguay, y hace muy poco participamos de una gira muy linda, muy importante en Chile.

"Fuimos desde Buenos Aires a Santiago de Chile, desde ahí a Puerto Mont, luego a Balmaceda, y también y nos hemos trasladado a Coyagi, y luego a Cocra en el Festival de la Escarcha, ahí viajamos 8 horas en colectivo por los cerros.

Antonio acotó que "un colectivo especial para nosotros porque los compartíamos con otros colegas músicos que acudían al mismo festival".

Miguel prosiguió su relato remarcando que " muy lindo fue ya que sabemos que la cultura de Chile es muy cerrada, pero nos atendieron de una manera estupenda".

Y destacó que el público es muy demostrativo, tanto si le gusta como que no, en caso de rechazar el espectáculo, puede silbar o sencillamente levantarse y retirarse. Antonio recordó una anécdota en la que está involucrado un grupo argentino en el año 2015 y el predio estaba colmado cuando subieron al escenario, pero a medida que avanzaba la actuación quedaron los organizadores solos, en contraposición Miguel enfatizó "nosotros fuimos recibidos calurosamente, cantaron con nosotros, y aplaudieron a rabiar".



Disco Nº 32



Por otra parte remarcó que "llevamos con este disco el Nº 32, hemos grabado siempre para compañías muy importantes, como Microfón, Emi, Warner, Latinmusic, hoy estamos en la compañía Fogón. Este trabajo exalta que se logró cristalizar algo que soñaba en la vida.

"Una hija, Celeste Figueroa, cantó cuatro temas y ha sido muy exitosa en el teatro Lasserre. Martinita - mi nieta- cantó con 5 años, eligió el tema que luego fue un éxito en el teatro. Es chiquita pero se luce, la hemos hecho grabar y está en el CD, también está mi nieto, José Martín Figueroa, Antonio grabó también dos temas como Antonio Figueroa Trío, y también en el conjunto".

Miguel recordó que su conjunto fue formado en el año 1977 y " la fuimos remando hasta poder grabar el primer disco, en el año 1984".

Destacó que en esta trayectoria han podido dedicarse exclusivamente a la música, siendo su sostén. Enfatizo´que " Antonio, además, posee un estudio de grabación, tiene alumnos - de acordeón, guitarra, teclado, piano, se formó con Enrique Dall'Agata-".

Por su parte Antonio recordó su estrecha relación con un eximio acordeonista como lo es Raulito Barboza, y también Antonio, en un momento le hizo conocer al virtuoso músico dos técnicas innovadoras para ejecutar el acordeón, sorprendiéndolo gratamente.



Comenzar el año con música



Si bien todavía no se hará la presentación del trabajo grabado, el público tendrá la oportunidad de conocer algunos de sus temas.

En la noche del domingo 31, cuando concluyan los brindis familiares por la bienvenida a 2018, Los Figueroa, invitan a los rafaelinos a congregarse en la pista del Club Estudiantes - Rosario y Balcarce - se presentarán aproximadamente a las 2 de la mañana - recién iniciado el 1º de enero-.

Las anticipadas, a $ 120, pueden reservarse al teléfono 434296.



Agradecimiento



Miguel ofreció un reconocimiento a todo el público que los acompaña siempre a lo largo del año, destacó que "el balance del año ha sido hermoso, estamos agradecidos por todos los medios de comunicación, especialmente por LA OPINION, que siempre nos abre las puertas para que podamos llegar a nuestro público".