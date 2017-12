A cuatro años del accidente

El estado de salud de Michael Schumacher es una incógnita. Poco y nada se ha conocido oficialmente desde aquel 29 de diciembre de 2013, cuando sufrió un fuerte accidente mientras esquiaba en los Alpes franceses, más precisamente en la estación de Meribel. El golpe de su cabeza contra una roca, si bien no lo mató (gracias al uso del casco), le propinó serias lesiones, que lo llevaron a permanecer en coma durante casi seis meses.El último parte médico difundido por su familia data del 9 de septiembre de 2014. Allí, se aclaró que el siete veces campeón del mundo dejaba el Hospital universitario de Lausana (al que había arribado tras salir del coma), Suiza, para continuar con la recuperación en su hogar de Gland, ciudad ubicada en el mismo país. “Todavía queda un camino largo y difícil por delante”, señaló la familia en aquel documento. Lo cierto es que desde entonces no ha habido notificación alguna sobre su estado de salud, lo que llevó en varias ocasiones a que se planteen diversas conjeturas por parte de los medios de comunicación, los cuales se apoyaron casi exclusivamente en declaraciones aportadas por personalidades cercanas al Kaiser, que luego terminaron, en su mayoría, siendo desmentidas por la propia familia.En medio de todo lo generado, lo último que se dio a conocer por parte del periodismo alemán fue lo publicado por el medio Bunte, el cual el pasado 24 de noviembre aseguró que “el círculo íntimo de Schumacher espera que ocurra un milagro médico”, tras haber dialogado con un allegado de la familia, el cual también brindó cierta esperanza sobre la posibilidad de que dicho fenómeno se haga realidad: “Gracias a su físico atlético, ha sabido superar las adversidades”, agregó. Dicha información no ha sido negada por la familia, que en su momento ya debió ser indemnizada por el mismo medio, tras publicar datos falsos sobre la salud de Schumi. Aunque parezca mentira, cuatro años pasaron del accidente que cambió la vida de Michael Schumacher y de sus fanáticos. Desde hace tres, no se sabe nada de manera oficial. A decir verdad, el silencio no ayuda a pensar en una pronta recuperación del piloto más exitoso de la historia de la Fórmula 1…