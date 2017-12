Mas: "Estoy ansioso"

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El lateral izquierdo Emmanuel Mas arribó ayer a la Argentina para celebrar el Fin de Año junto a su familia y admitió estar "ansioso" respecto de la resolución de su transferencia a Boca, que pese a algunas complicaciones económicas, parece encaminada a cerrarse en las próximas horas."Le dije a mi representante lo que significa jugar en Boca.Vine a pasar las Fiestas y ojalá las negociaciones sean positivas así se termina de una vez por todas, estoy ansioso.Mi representante me dijo que se está negociando, espero que sea lo mejor para mí", explicó.En declaraciones a la prensa en el aeropuerto de Ezeiza, el ex San Martín de San Juan y San Lorenzo reconoció también que es una "oportunidad muy importante" para su futuro, porque podría abrirle puertas para la lista definitiva de la Selección argentina rumbo al Mundial de Rusia 2018.A horas de haber jugado un partido por la Copa de Turquía con su club Trabzonspor, Mas reconoció que realizó una especie de despedida de sus compañeros."Después del partido saludé a cada uno, les dije que si se daba la transferencia iba a llamar para saludar a los amigos que dejé y si no me van a volver a ver", concluyó.En las últimas horas habían surgido algunas diferencias económicas entre Boca y el club al que llegó en diciembre pasado, aunque ambas partes están dispuestas a resolverlo, por lo que es un hecho su contratación.Boca ofreció 2 millones de euros por el 80 por ciento del pase, pero los turcos están exigiendo medio millón más, por lo que se estima que las distancias se limarán en las próximas horas y así el sanjuanino se convertirá en el tercer refuerzo que arribará a La Ribera, tras Ramón "Wanchope" Abila y Julio Buffarini.El delantero Darío Benedetto y el mediocampista Fernando Gago, quienes sufrieron sendas graves lesiones ligamentarias en la rodilla, decidieron suspender sus vacaciones para poder continuar con sus recuperaciones.Incluso el propio goleador "xeneize" subió a su cuenta de la red social Instagram una foto con Gago, en la que se los ve juntos y con la leyenda "Entrenando a morir" y la ubicación del Complejo Pedro Pompilio.Además Benedetto colocó la leyenda de "Feliz Año Nuevo" en la foto con el capitán boquense, y el tiempo de recuperación que tienen aún por delante los tendrá varios meses más fuera de las canchas.No obstante, los dos jugadores -importantes en el esquema del entrenador Guillermo Barros Schelotto- se presentarán el próximo martes al entrenamiento del primer equipo, en lo que será el inicio formal de la pretemporada, pero seguirán con su recuperación por separado.