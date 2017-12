Deben 26 millones por obras menores

En medio del acalorado debate en el presupuesto de 2018 aprobado ayer hubo un "pase de facturas" de la oposición al oficialismo y viceversa. Bonafede salió a reclamar una y otra vez sobre los 26 millones de pesos que "nos deben por ley de obras menores" el gobierno provincial.La respuesta vino de Mársico: "las obras de la Provincia son millonarias y no se han parado; vamos a reclamar esa deuda, pero también vemos que falta el pavimento para el barrio Mora, las garitas para toda la ciudad, el transporte público es un desastre, falta prevención en seguridad, acá 'naranja fanta'...", ante la mirada de sus pares.Por su parte, Viotti: "este presupuesto demuestra poca austeridad, hubo reestructuración pero no recorte, debería recortarse los gastos de papel impreso y telefonía, a cambio de más digitalización; en el transporte público se incorporan 5 unidades de lo que más reclaman los barrios, se necesita un análisis exhaustivo sobre una ciudad que crece, hay que descongestionar el centro, mejorar el tránsito, pero se recortan las actividades culturales y deportivas en el verano. En educación falta inversión en los jardines municipales, falta un jardín en el norte de la ciudad, hay desinversión en obras públicas y en espacios verdes. En seguridad hay un 79% de aumento pero no se prevé capacitación".Mársico planteó que "votamos un presupuesto como política de Estado que hace a las competencias de intendente con la ciudad, pero hay que relacionar el pedido de la gente que son necesidades; sepamos interpretar la voluntad de la gente: 7 concejales sobre 10 son de la oposición y la gente pide que cambien las políticas de Estado".Le salió al cruce Garrappa: "escuchamos a la gente, el voto es uno de ellos, somos respetuosos de los resultados electorales; hay 20 millones del presupuesto destinado a las instituciones en base a escuchar a la gente".A decir verdad, hay que buscar consensos entre la oposición y el oficialismo, especialmente este último en minoría. Las urnas ya hablaron el 22 de octubre pasado y entonces hay que responder a los reclamos de la gente...