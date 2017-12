Peña descartó crisis de la economía por el dólar

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró ayer que el Gobierno no ve "ningún elemento que indique que se vaya a descontrolar la economía", tras la fuerte disparada del dólar durante diciembre y la incertidumbre generada tras la decisión del Gobierno de elevar metas de inflación. "Tenemos absoluta certeza y hay un consenso bastante amplio de economistas que el año que viene Argentina va a crecer, el salario real está creciendo y está creciendo el empleo", afirmó el funcionario en declaraciones a Radio Con Vos.

El funcionario defendió la decisión del Gobierno de modificar las metas de inflación después de no haberlas cumplido en 2016 y 2017, con un error de cálculo que alcanzó entre los dos años los 23 puntos porcentuales.

No obstante, Peña intentó transmitir calma a la sociedad al rechazar cualquier posibilidad de escenario de crisis económica: "No vemos ningún elemento que indique que se vaya a descontrolar la economía. No hay una intranquilidad". El funcionario consideró que "no es razonable" sentir incertidumbre por la presentación que hizo en Casa Rosada junto a los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Finanzas, Luis Caputo; y al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.

El Gobierno y el Banco Central anunciaron una modificación en los plazos de las metas de inflación, con un 15% para 2018, lo que le permitirá a la autoridad monetaria "relajar" la política monetaria y bajar las tasas de interés. La administración de Mauricio Macri y el presidente del Banco Centro, Federico Sturzenegger, decidieron "recalibrar" las metas de inflación, que ahora serán del 15% en 2018; 10% en 2019 y 5% en 2020.



EL DOLAR

"Si miramos lo que pasó desde que se produjo la salida del cepo cambiario, el valor del dólar la mitad de los días subió y la mitad de los días bajó. Ahora volvió a subir pero muy parejo con la inflación", sostuvo.

La gran diferencia con 2016 -dijo Peña- es que entonces se tuvo que hacer una corrección de los precios relativos muy importante en toda la economía, salir del cepo cambiario y con un Banco Central "sin reservas".



NUEVO RESPALDO

A STURZENEGGER

Por otra parte, Peña aseguró que el Gobierno está "muy contento" con la gestión de Federico Sturzenegger, pese a los cambios en las metas de inflación, y ratificó la continuidad en su cargo del presidente del Banco Central. "Estamos muy contentos con Sturzenegger, un economista de prestigio y de calidad en el Banco Central", resaltó el funcionario.