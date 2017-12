Autorizan salidas transitorias a Boudou

BUENOS AIRES, 30 (NA).- El ex vicepresidente Amado Boudou fue autorizado por el juez Sebastián Ramos a salir de la cárcel en enero próximo para asistir el nacimiento de sus hijos mellizos. "Considero que la solicitud para que Boudou presencie el nacimiento de sus hijos resulta armónica con la legislación, en tanto que tiende a preservar los deberes morales del nombrado y fomenta la construcción y preservación de lazos fundamentales dentro de su núcleo familiar", indicó el fallo de Ramos, que subroga a su par Ariel Lijo.

La pareja de Boudou, la ex diputada mexicana Mónica García de la Fuente, tiene fecha probable de parto para el próximo 25 de enero y el ex vicepresidente fue autorizado a dejar el penal tan pronto inicie el trabajo de parto.

Para ello, el juez ordenó al Servicio Penitenciario Federal que "arbitre los medios necesarios para que se disponga el traslado del nombrado a la institución sanitaria en la que Mónica García de la Fuente sea atendida al momento del parto de sus hijos, para que este presente allí en ese momento, con la debida custodia, y sea reintegrado en el día a la unidad de alojamiento" de Ezeiza.

Ramos señaló que si bien la fecha probable de parto se encuentra prevista al 25 de enero próximo, "lo cierto es que dadas las circunstancias del caso -en especial, la ausencia de partos anteriores de Mónica García de la Fuente y la imposibilidad de fijar en esta instancia una fecha exacta en la que ocurrirán los nacimientos- corresponde dar tratamiento a la solicitud formulada con la debida antelación, por cuanto existe la posibilidad de que el alumbramiento pueda darse en una fecha distinta a la prevista".

Por otra parte, el magistrado evitó por el momento responder al planteo de la defensa de Boudou para que el ex vicepresidente sea autorizado a visitar a sus hijos y a su pareja en su domicilio una vez producido el parto.