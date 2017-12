Rechazan excarcelar a Cristóbal Lopez

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El juez federal Sebastián Ramos rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa del empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, en el marco de la causa por la cual fueron detenidos por defraudación al Estado.

Fuentes judiciales informaron que el magistrado, que subroga a su colega Julián Ercolini, no hizo lugar al planteo del abogado Carlos Beraldi, quien había presentado el pedido de libertad luego de que se rechazara el recurso de eximición de prisión. La defensa había elevado el planteo en paralelo a un pedido de detención domiciliaria, a fin de evitar la prisión preventiva que le decretó el juez junto al procesamiento.

El empresario está detenido en Ezeiza y su socio en Marcos Paz por decisión de Ercolini, en la causa por la falta de pago de 8 mil millones de pesos en concepto de impuestos a la venta de combustibles de su empresa Oil Combustibles y derivación de todo ese dinero a capitalizar otras firmas del grupo.



MILANI

El Tribunal Oral Federal de La Rioja rechazó el pedido de arresto domiciliario del ex jefe del Ejército César Milani, en el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Con la firma del juez Juan Carlos Reynaga, el ex jefe del Ejército fue imputado por privación ilegítima de la libertad, allanamiento ilegal, imposición de tormentos agravados y asociación ilícita.