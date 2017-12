Fondos para la autovía y el gasoducto: 2.500 millones

El senador nacional Omar Perotti, en declaraciones formuladas a Radio Rafaela desde Buenos Aires, repasó aspectos de la reciente agitada sesión en la cual fue aprobado el presupuesto 2018, destacando como uno de los temas salientes, por su impacto tanto en nuestra ciudad como en la región, la inclusión de importantes recursos en el referido presupuesto del año que viene cercano a comenzar, para la continuidad de la autopista que se está construyendo en la ruta nacional 34 -tramo Angélica-Sunchales, incluyendo la "variante Rafaela" que no es otra cosa que la circunvalación-, como así también para la continuidad del gasoducto regional centro II, también conocido como "lechero".Para la continuidad de la autovía que atraviesa de sur a norte el departamento Castellanos se incluyeron fondos por 1.404 millones de pesos, mientras que para el gasoducto que irá desde Recreo a Sunchales pasando por Esperanza y Rafaela se dispondrá de 1.105 millones de pesos.Sobre estos dos temas, sostuvo el legislador "hemos estudiado y trabajado para que se incluyan en el presupuesto, ya que se trata de dos obras estratégicas para la ciudad y la región"."Uno tiene una posición tomada -sostuvo Perotti en el comienzo de la entrevista- desde la experiencia vivida de estar al frente de un Ejecutivo. A nadie se le niega un presupuesto, no hay peor actitud de una oposición que negar el presupuesto para que alguien pueda gobernar, lo que no quiere decir que no se discuta todo lo necesario y que no se planteen en el recinto aquellas diferencias que no se pudieron incorporar en el trabajo en comisiones”.“El presupuesto se envió en septiembre y las reformas tributarias y las previsionales han tenido impacto después y no se han hecho las correcciones necesarias por lo cual teniamos un presupuesto con un cálculo de ingresos previendo una reforma tributaria distinta a la que el Gobierno envió"."El gobierno iba a grabar a todas las mutuales y cooperativas. Y el planteo realizado fue que si había alguna que estaba apartada de algún esquema de funcionamiento, que los organismos de control procedan. Pero no por eso había que invalidar la actividad tan rica de muchos años de las cooperativas y pequeñas mutuales en distintos lugares de nuestra provincia y del interior del país. Y si el Ejecutivo necesita leyes para controlar se lo va a acompañar, pero se pidió que no se metiera a todas en la misma bolsa”,.En definitiva -agregó-, "hay presupuesto. Hemos votado afirmativamente en general y hemos rechazado algunos artículos y hemos marcado la fuerte necesidad de controles en otros"."Sigue sin constituirse la comisión que tiene que seguir el nivel de endeudamiento y las operaciones de endeudamiento. El Congreso sigue al margen del endeudamiento que el país está teniendo. Hemos votado en contra de lo que consideramos un error de una política de financiamiento que tienda al desarrollo, tiene que ver con la quita de 20.000 millones al capital del Banco Nación."Nosotros creemos que es un momento en el que se han sancionado leyes, de emprendedores, la ley pymes donde se busca una reforma tributaria que baja impuestos, que busca la amortización del IVA más rápido, que reduce el impuesto a las ganancias a quienes reinvierten en su empresa y no tenemos un Banco Nación que esté operativo en todas sus lineas"."En el tema de las reformas previsionales no hemos estado de acuerdo”, comentó Perotti, para agregar “entendíamos que a los jubilados hay que resguardarlos y en particular a los de la mínima. Hay un gasto que tienen los jubilados que es muy distinto al del resto, que son superiores cualquier familia. Quienes tienen la mínima tenían que estar resguardado y haber buscado otras fuentes de financiamiento. Yo creo que se necesita hacer esfuerzos con otros sectores que tienen más espalda. Esto no resuelve la sustentabilidad del sistema previsional”, explicó."En marzo los jubilados van a estar recibiendo una actualización de los tres primeros meses por inflación, es decir, sobre la jubilacion que venían cobrando van a tener un aumento inferior al que deberían tener porque se le come la actualización del último trimestre de este año por la fórmula de actualización que había. Va a subir un poco pero no lo que tenia que subir. Va a recibir 700 pesos menos que representa lo necesario para parte de los medicamentos, quien tiene un jubilado en la familia sabe de que estoy hablando. Esto no resuelve la sustentabilidad del sistema previsional”.“Cuando se creó el sistema previsional, continuó el senador nacional, se necesitaban cuatro empleados trabajando y aportando para que un jubilado pudiese cobrar. Hoy la relación no llega a dos, lo que quiere decir que hay menos trabajadores aportando y el sistema no es sostenible. Nuestros abuelos, afortunadamente, van a vivir más tiempo. Y esta es la discusión que tendrá que darse en el país, debió haber empezado por ahí la discusión y no por esta fórmula, por eso no lo hemos acompañado. Creo que la reforma tributaria podría haber sido más ambiciosa a favor de incentivar la producción, es fundamental que el gobierno revierta su política en relación a tasas de interés. Esta película ya la vimos. Cuando el esquema financiero prevalece sobre el productivo no hay buenas noticias. Lo sabemos en la ciudad, lo sabemos en la provincia, cuando hay mucha actividad industrial que cuando el que analiza los números ve que lo que la línea de producción le está dando está por debajo que lo que le da el banco, la plata va al banco, no va a invertir en maquinarias ni a poner mas gente".Respecto a la coparticipación y el reclamo que venían haciendo las provincias, Perotti sostuvo que "elimina un riesgo de que la actualización del Fondo de Conurbano le quitara fondos de coparticipación a las provincias", agregando que "las provincias tienen señales positivas y por otro lado la incertidumbre acerca de como funcionará la reforma tributaria. Algunas tienen que ir a la baja en Ingresos Brutos, tenemos un proyecto en la Provincia que está aumentándolo para después bajarlo. Esperemos que no prospere porque es una picardía que flaco favor le hace al incentivo a la producción y al gobierno en Santa Fe".