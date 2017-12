Esteche y Farías en un combate de alto voltaje

Este viernes será histórico para el boxeo de Concordia, un viernes de súper acción y aventura entre dos de las mejores boxeadoras del mundo. En el Ferro, La Meca del Boxeo local, desde las 21 horas y con transmición de TyC Sports en su ciclo Boxeo de Primera. Se enfrentan dos mujeres (Farías-Esteche), que están en el pico de sus carreras como atletas, siempre se miraron “de reojo”, se observaron desde la lejana “popu” y desde la televisión. Ya se estudiaron desde el ring side y esta noche saldrán “del pizarrón” y saltarán al cuadrilátero.Ana Laura “La Monita” Esteche (13-4-3, 2 KO) tiene 27 años, vive en San Martín, provincia de Buenos Aires. Es campeona mundial Súper Ligeros de la A.M.B., F.I.B. y O.M.B. Y su evolución asusta hasta a las más temibles rivales. Tiene derrotas en Colombia, empates en Rusia y Francia y ganó y perdió con las mejores de la Argentina y el mundo. Sus mejores victorias son frente a Fernanda “La Camionera” Alegre, Mónica “La Gata” Acosta (ganó el campeonato mundial A.M.B.) y la tercera batalla frente a Celeste “La Bestia” Peralta (ganó el campeonato mundial F.I.B. el de la O.M.B. y retuvo el de la A.M.B.).Una noche, tras ganar su cinturón de campeona confesó públicamente su noviazgo y amor hacia otra joven boxeadora, Johana “Yocky” Giménez: “yo estaba re enamorada, pero como no me daba bola le empecé a tener bronca. Un día hicimos guantes juntas, y después que nos “matamos a trompadas”, nos declaramos el amor y nunca más nos separamos”. Esteche te presiona constantemente, va a buscar “quebrarte” el espíritu de guerra, de campana a campana. Achica el ring, recorta los espacios de maniobra y va a buscar el desborde en la corta distancia. Es una mujer que ataca con convicción y fiereza. Su derecha voleada, de no ser resuelta por la rival, puede ser la clave del triunfo en el Club Ferrocarril de Concordia.Erica Anabela “La Pantera” Farías (20-2, 10 KO), tiene 33 años, vive en Virreyes, provincia de Buenos Aires, es campeona mundial Súper Ligeros del C.M.B., y ex campeona mundial Ligeros del C.M.B., defendió su primer reinado 7 veces hasta que lo perdió frente a Delfine Persoon en Suiza. Luego gana el campeonato mundial Súper Ligeros del C.M.B. frente a Alejandra “Locomotora” Olivares en Cancún, México y lo defiende exitosamente tres veces más. El año pasado volvió a subir de categoría, esta vez hacia los Welters y perdió por puntos en fallo unánime frente a la mejor boxeadora del mundo, Cecilia Braekhus. Sus más inolvidables victorias fueron frente a Victoria “La Leona” Bustos, Alejandra “Locomotora” Olivera, Klara Svensson en Suecia, Dary Pardo y Liliana Palmera. Ella confesó que sufrió una terrible violencia de género por parte de un ex novio, confesarle a su familia su padecimiento fue su más grande victoria: “era también boxeador, me agredía mucho física y psicológicamente. Casi abandono el boxeo. Siempre hacía lo imposible para que no se dé cuenta mi familia, hasta que un día me apuñaló, casi me mata, no aguanté más, pedí ayuda y lo denuncié”.Farías es fuerte, temperamental, sanguínea y una guapa de barrio en el ring, sin descuidar la buena técnica, es ordenada, y súper efectiva. Ah… es sumamente dulce y simpática debajo del cuadrilátero. Este viernes debuta, además, la concordiense Yanina Lezcano como profesional y también estará en la cartelera Jonatán “Tin Tin” Ruiz. Es la noche de los sueños para los amantes del deporte de “las narices chatas”, y de aquellos espíritus siempre sedientos de sangre, sudor y lágrimas.