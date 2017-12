Infantino habló sobre el VAR

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró este jueves que "antes de cambiar las normas de juego" hay que pensar en ello "centenares de veces", pero defendió que hace un año y medio se decidiera probar el VAR (videoarbitraje), un sistema cuyos resultados considera "muy positivos". "Tenemos que proteger el juego y debemos invertir en la protección del juego. Por esa razón, antes de cambiar lo que sea sobre las reglas, debemos tener mucho, mucho cuidado. Debemos pensar en ello no sólo una, dos o tres veces, sino centenares de veces", insistió el presidente de la FIFA en una conferencia deportiva en Dubái. "Sin embargo, creo que fue la decisión adecuada la que tomamos, hace un año y medio, de probar el VAR", consideró. "El tiempo de prueba del VAR terminará en unos meses. Los resultados hasta ahora han sido muy esperanzadores, muy positivos", según Infantino. "Las decisiones que se tomaron erróneamente fueron modificadas. A veces lleva unos segundos de más (...) pero creo que el VAR es una buena inversión para el fútbol moderno (...), que puede ser utilizado en todo el mundo para ayudar a los árbitros", defendió. En los últimos meses, aunque parece haber unanimidad en que el VAR limita el número de errores arbitrales, ha habido polémicas. Así ha ocurrido por ejemplo en Alemania e Italia, donde el sistema está siendo probado desde hace cuatro meses. En Alemania, por ejemplo, se han sucedido varias polémicas, aunque la opinión más extendida es que el sistema tiene que ser mejorado y no suprimido. Uno de los problemas que se han detectado es que los espectadores en el estadio a veces no comprenden ciertas decisiones, al no poder ver las imágenes de control. La FIFA, que debe decidir si se utiliza o no el VAR en el Mundial de Rusia-2018, sigue muy de cerca las distintas pruebas que se están realizando.