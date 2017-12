"Si ganás en F-1 el domingo, vendes más el lunes"

Mercedes-Benz ha hecho realidad el sueño de cualquier aficionado al automóvil, creando el primer coche deportivo con un motor de Fórmula 1, el Mercedes-AMG Project ONE, que ha presentado en un evento previo al Salón del Automóvil de Frankfurt.El coche ha aparecido en el escenario de manos del mismísimo Lewis Hamilton, tres veces campeón del mundo de Fórmula 1 y que conoce a la perfección el propulsor del Mercedes-AMG Project ONE porque se trata exactamente (con apenas las adaptaciones necesarias para su uso en la calle) del mismo que equipa el Mercedes de Fórmula 1. Hamilton no dudó en calificar de "histórico" el momento de la presentación de este coche: "Nadie lo ha podido hacer antes. He visto como se desarrollaba este coche, el motor... estar hoy aquí presentándolo es una sensación increíble, mágica", aseguró, y mirando a Dieter Zetsche, presidente de Daimler, le dijo: "Espero tener la primera unidad".Tobias Moers es el consejero delegado de AMG desde hace cuatro años, la marca deportiva de Mercedes-Benz y del grupo alemán Daimler, e implicada de lleno en la Fórmula 1. El Mercedes AMG F1 Team ha ganado los cuatro últimos campeonatos tanto de constructores como de pilotos, tres con Lewis Hamilton y uno con Nico Rosberg. Su hegemonía en la época híbrida ha sido demoledora. Moers explica que es "difícil cuantificar de forma exacta el beneficio" pero reconoce que "ganar la carrera el domingo se traduce en más ventas el lunes y la notoriedad de nuestra marca se está beneficiando enormemente de nuestro éxito en la F1".AMG celebra dos cosas este año que termina: cumple medio siglo de vida y haber franqueado las cien mil unidades vendidas en 2016; cifra que superará con creces el presente ejercicio. (Fuente: El Mundo Motor).