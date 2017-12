Muriel, a disposición de la gestión municipal

El flamante coordinador del Nodo Rafaela Región 2, Fernando Muriel, se mostró confiado en lograr una "vinculación productiva" con la Municipalidad local y en particular con el intendente, Luis Castellano. Fue ayer durante la conferencia de prensa que ofreció en una especie de presentación como funcionario provincial, más allá que asumirá recién el próximo 15 de enero.Acompañado por el diputado provincial, Omar Martínez y la ex concejal, Natalia Enrico, Muriel reiteró -tal como declaró en la entrevista publicada ayer por LA OPINION- que su rol se basará en "actuar como nexo entre el gobierno de la Provincia y los municipios, comunas e instituciones de la Región 2".Y luego hizo referencia a la relación que imagina construirá con las autoridades de la Municipalidad de Rafaela. "El hecho de haber participado del gobierno del intendente Castellano me otorga, quizás una pequeña ventaja. Reconozco a Luis como una persona honesta, trabajadora y un buen intendente que me dio la oportunidad de trabajar cuatro años con él por lo que estoy muy agradecido. Estaré a disposición para poder gestionar ante los distintos estamentos del gobierno provincial", subrayó para luego confirmar que asumirá la función a mitad de enero.Muriel había sido designado por el propio Castellano como secretario de Gobierno y Ciudadanía del Municipio, cargo que ocupó entre 2011 y 2015 "sin condicionamientos políticos" considerando que no está afiliado a ningún partido político. La relación entre ambos surgió en la adolescencia cuando compartían partidos de fútbol en las divisiones inferiores de equipos locales e incluso "grupos de salida". Incluso muchos sábados por la tarde comparten un "picado" en las canchas del sindicato lechero ATILRA, en la zona de las quintas del suroeste de la ciudad.La conferencia de prensa de Muriel -hijo del histórico intendente Rodolfo Bienvenido Muriel- se desarrolló en la oficina que el diputado Martínez posee en calle Las Heras al 470. Fue horas después de haber sido confirmado como jefe del Nodo por el propio gobernador, Miguel Lifschitz, quien lo había recibido en su despacho de Casa de Gobierno -el martes a la tardecita-.La incorporación de Muriel -quien estaba a cargo de su estudio jurídico- a la estructura del Gobierno provincial está alineado al objetivo de Lifschitz de ampliar la base del Frente Progresista en la ciudad, sumando a sectores independientes.Por su parte, Martínez ponderó la figura del nuevo funcionario “por su experiencia tanto en el ámbito público, en las instituciones, como así también en su labor profesional, particular”. El legislador destacó además “nos ponemos a disposición para acompañar a esta nueva gestión con la idea de seguir construyendo y transformando a Santa Fe. Tanto Natalia Enrico, Pablo Pinotti (subsecretario de Regiones, Municipios y Comunas) y yo fuimos coordinadores del Nodo y podemos aportar desde nuestra experiencia lo que Fernando nos solicite”.Por último, Martínez resaltó la coincidencia en la forma de trabajo con Muriel. "Estamos convencidos que Fernando tiene esa misma impronta que tenemos nosotros de caminar el territorio, del diálogo, del consenso. De ir al encuentro del vecino, de los representantes de las instituciones, de los intendentes o presidentes comunales", finalizó.