Asumió Juan Balbín al frente del INTA

Juan Balbín es el nuevo presidente del INTA al asumir el martes sus funciones luego de que el decreto 1090/2017 de su designación fuera publicado el mismo día en el Boletín Oficial. Ingeniero agrónomo y ex titular de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), Balbín destacó el rol del instituto en el territorio para generar desarrollo y empleo.En diálogo con NA, Balbín expresó que toma esta función como "un verdadero desafío" y que trabajará para que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se ponga a la vanguardia del "desarrollo tecnológico". "No puede haber investigaciones que duren 20 años, porque la innovación tecnológica las pasa por encima en el mundo", describió a Noticias Argentinas. También se comprometió a "recorrer el país" donde hay enclaves del INTA y consideró que en condiciones de jubilarse de los más de 7000 empleados del instituto son unos 280.Por otra parte señaló que "el INTA tiene la enorme ventaja de la territorialidad" y "una potencialidad en todo el abanico, desde la investigación hasta la extensión" para "generar trabajo en la Argentina". "Se ha generado en estos años un avance a una velocidad enorme en lo que es la tecnología y cómo ésta cruza decisiones y procesos que hemos tomado a lo mejor hace dos, cuatro, seis u ocho años", añadió.Entonces consideró que "procesos tecnológicos o realidades ambientales, de cambio climático, realidades productivas o hasta enfermedades nos han cambiado determinados ejes y los tenemos que volver a poner sobre las necesidades concretas que tiene hoy el país"."Otro de los desafíos que tenemos es tanto con el Conicet, con el Ministerio de Agroindustria, como con los institutos de tecnologías que hay es tratar de no duplicar esfuerzos porque estamos en un momento del país con recursos restringidos", manifestó.