Algunos consejos para el verano que ya comenzó

es el causante del deterioro del césped en verano. El suelo aparece como arado con manchas de césped muerto. Si observamos con atención descubriremos las galerías que cavan los grillos. Se alimentan de las raíces del césped, especialmente en suelos húmedos.si la extensión no es muy grande, prepare una regadera sin flor con 30 cc de detergente en 5 lts de agua y riegue cada cavidad. Esto forzara a los grillos a salir a la superficie. Controle manualmente o con insecticida de suelo.Si la zona afectada es mayor, aplique un insecticida de suelo. Riegue inmediatamente, el agua ayudará a que el producto descienda unos centímetros en el nivel del suelo acentuando el control. Tiene poder residual. No deje avanzar el ataque de los grillos porque luego se hace muy difícil lograr nuevamente que el césped se vea como una alfombra verde… ténganlo en cuenta.las hormigas podadoras empiezan comiendo los bordes de las hojas, pero pueden llegar a eliminar una planta en poco tiempo. Recuerde que las hormigas en verano trabajan en las horas en que los rayos solares no están con todas sus fuerzas. Para buscarlas salga a la mañana temprano o al atardecer. Use cebos granulados…Recordemos que en este período del año, los riegos son muy importantes. Cuanto más calor haga más frecuentemente habrá que regar. Cuando llueva y no haya viento, saque las plantas afuera para que reciban un riego natural y se limpien de polvo las hojas. Entrelas antes de que vuelva a salir el sol porque los rayos directos las queman.Si hace mucho calor y los días son muy secos, además de regarlas, rocíe las plantas con agua de lluvia.Es tiempo de detectar posibles plagas y enfermedades y de curarlas si fuera necesario. Vigile atentamente las plantas y suprima las partes afectadas. En algunos casos esta intervención es suficiente, los insectos más frecuentes son las arañuelas rojas, los pulgones y las cochinillas y las enfermedades producidas por hongos como oídio, manchas foliares.Es preciso eliminar de las plantas flores y hojas secas.cuando tenga que preparar un insecticida, fungicida o fertilizante foliar para pulverizar sus plantas, disuelva la solución concentrada o el polvo del producto en una cantidad mínima de agua. En caso de polvos solubles mezcle hasta obtener una pasta homogénea y agregue más agua. Recién entonces pase la solución obtenida a un pulverizador, añada la cantidad de agua prevista y agite.El orificio del pulverizador debe estar regulado de manera tal que el líquido salga bien nebulizado. Rocíe ambas caras de las hojas a 50 cm de distancia. Si sobre las hojas quedan gotas gordas o mal distribuidas, la pulverización ha sido mal realizada. Será correcta cuando las hojas queden cubiertas de manera uniforme por numerosas gotas diminutas.esta estación se caracteriza por su gran productividad y abundancia de cosecha, muchas veces superando la capacidad de consumo familiar. Las verduras de hojas son las claves en esta época... que no les falte el agua porque sino tienden a terminar el ciclo floreciendo y endureciendo la parte foliar. Cosechar a tiempo los tomates y los pimientos. Controlar el avance de las malezas que compiten terriblemente con el agua disponible en el suelo para nuestras verduras, regar con regularidad...fundamental retirar las flores pasadas de todas nuestras plantas, principalmente de las rosas de esta manera la energía que consumirían en la producción de frutos que a nosotros no nos interesa en absoluto la volcarán a regalarnos más flores. Aparte de mejorar la vista en forma increíble...haga la prueba... saque todas las flores pasadas mientras toma un poquito de sol y verá como enseguida la plantita le regalará nuevos pimpollos.