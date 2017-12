Massa hizo un repaso de sus 15 años en Fórmula 1

Felipe Massa colgó el casco y los guantes tras cruzar la bandera a cuadros del pasado Gran Premio de Abu Dhabi.El brasileño era uno de los veteranos de la parrilla y además un viejo rockero que protagonizó míticos hechos en los últimos 15 años de historia de la F1.El paulista compartió equipo con Michael Schumacher y comentó lo importante que fue la figura del siete veces campeón del mundo para su progresión como piloto dentro de Ferrari."El fue mi profesor. Siempre fue muy bueno conmigo. Fue muy importante para mí que decidiese parar de correr; fue una gran oportunidad para mí”, explicó.Su accidente en Hungría, en el año 2009, tras impactar su casco contra una pieza metálica a gran velocidad durante la clasificación del sábado fue, sin duda, el momento más difícil en la carrera del piloto que se retiró en Williams."Creo que como piloto no he cambiado. Lo que ha cambiado es que respeto la vida mucho más que antes. Antes de tener el accidente siempre pensaba ‘todos han tenido un gran accidente’, pero nunca pensé que podría sucederme a mí", reconoció.Massa recordó con cariño su primera victoria en Brasil en el año 2006, en una carrera épica donde Lewis Hamilton y Fernando Alonso pugnaban por el título, el cual, para sorpresa de todos, se llevaría Kimi Räikkönen. También en 2008, donde por unos segundos era campeón del mundo, aunque jamás olvidará la última curva, donde Hamilton superó a Timo Glock para llevarse su primer campeonato."Fue mi primera victoria en casa y como un sueño hecho realidad. Brasil es un país en el que siempre hemos tenido pilotos en Fórmula 1; muchos títulos, muchas victorias. Senna fue el rey y para mí fue una sensación increíble. No pude hacer nada mejor que ganar la carrera; no dependía de mí. Me ayudó a ser natural delante de la gente”, concluyó.