Matías Caballero deja BH y jugará en Sastre

Sin competencia de Federal B durante el primer semestre de 2018, habrá que aguardar si Ben Hur decide mantener en ese período algunos jugadores importantes del plantel para jugar solo la Liga Rafaelina y Copa Santa Fe. En este año lo hizo y consiguió el campeonato, aunque luego ello no le garantizó resultados en lo que era su principal objetivo deportivo.Por lo pronto, ayer se conoció que Matías Caballero ya tiene nuevo destino. En 2018 jugará en la Liga Departamental San Martín con Atlético Sastre. El volante ofensivo-media punta oriundo de San Cristóbal, era una de las alternativas de recambio en el Federal, pero con mucha participación en la competencia liguista.Caballero había llegado al Club a través de Gustavo Barraza, por quien se sigue aguardando de parte de la dirigencia alguna definición sobre la opción de continuidad como entrenador.En la Liga San Martín cada año se suman mayor cantidad de jugadores del fútbol rafaelino, a partir de una mejor opción económica.Dicha Liga tendrá representación en el venidero Federal C a través de Americano de Carlos Pellegrini, donde milita el ex defensor benhurense, Dángelo Restelli.