Fecha de inicio confirmada

BUENOS AIRES, 28 (NA) -- La segunda parte del torneo de la Superliga del fútbol argentino, que contempla las fechas 13 a la 27, se reanudará el próximo 26 de enero con el partido entre Tigre y Banfield.Según el cronograma de partidos dado a conocer por el titular de la Superliga, Mariano Elizondo, el certamen en el verano no tendrá partidos los lunes y viernes en el horario de las 17 horas."A pedido de los clubes y teniendo en cuenta las altas temperaturas en algunas provincias en el verano, es que por ese periodo no habrá partidos a las 17 horas de los lunes y viernes", comentó Elizondo en la conferencia de prensa que brindó en la zona de Puerto Madero.Los partidos de los domingos a las 11.00 de la mañana volverán a disputarse en la fecha 21.Los que aún no quedaron establecidos fueron los horarios de los partidos de la última fecha, habida cuenta de los diferentes equipos que estarán peleando el descenso o bien el titulo.Para el armado del cronograma la Superliga tuvo en cuenta también el calendario de la Conmebol, tanto de la Copa Libertadores, como de la Sudamericana, pero también de la Supercopa Argentina que disputarán River y Boca, en marzo próximo.Para la fecha 13 los partidos quedaron fijados de la siguiente manera:19.00: Tigre - Banfield, Godoy Cruz - Chacarita; 21.15: Talleres - San Lorenzo. Sábado 27/02: 17.00: Newells - Arsenal, Defensa y Justicia - Vélez; 19.15: Lanús - Patronato; 21.30: Boca - Colón.17.00: Olimpo - Belgrano, Argentinos - San Martín (SJ); 19.15: Unión - Racing; 21.30: Huracán - River.19.00: Gimnasia - Rosario Central, Atlético Tucumán - Temperley, Independiente - Estudiantes.La Supercopa Argentina que tendrá el condimento de presentar el superclásico entre River y Boca, se disputará el próximo 14 de marzo de 2018, según confirmó oficialmente la AFA. Si bien se oficializó la fecha del partido, que será un miércoles, y obviamente se saben los equipos que la disputarán, aún no quedó definido el escenario, pese a que el "Mario Alberto Kempes" de Córdoba fue mencionado en un principio como el elegido.