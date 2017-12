"Estamos fortaleciendo la capacitación en oficios"

El intendente Luis Castellano y la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, aprovecharon la visita a la escuela "Manuel Belgrano" en el marco de la entrega del Fondo de Asistencia Educativa, para recorrer el taller de carpintería "Juan Trinca" que funciona en sus instalaciones."Este taller reivindica el valor del oficio, no solo entendido como una herramienta para poder acceder a un trabajo sino como un servicio que se necesita mucho en la comunidad", expresó la máxima autoridad del Ejecutivo local.Luego de felicitar a los docentes y alumnos por el cuidado de cada una de las herramientas, expresó: "Nos quedamos gratamente sorprendidos. Es un taller que se mantiene en gran parte con los aportes del Fondo de Asistencia Educativa, que es dinero público de la ciudad que distribuimos desde el Municipio para fortalecer la educación".De este modo, "estamos fortaleciendo y preservando la capacitación en oficios, una de las formas en que Rafaela ha crecido y se ha desarrollado en la toma de empleo. Y cada vez, se van a necesitar más, no solamente los oficios tradicionales como es el caso de la carpintería, sino que se van a demandar nuevos oficios que van apareciendo o se van modificando con la irrupción de la tecnología".Por último, Castellano remarcó la importancia de "seguir fortaleciendo con fondos públicos a la educación, la base de la construcción de un futuro mejor".Este espacio de formación nació hace más de 35 años a partir de un pedido realizado por la cooperadora de la escuela para tener el cargo de Carpintería para la institución. Con el paso de los años, este cargo se transformó en un taller manual independiente.El curso está destinado tanto a hombres como mujeres, tiene una duración de 3 años y una vez finalizado, se otorga un certificado con validez provincial que habilita al alumno a trabajar en forma particular o dictar clases de Tecnología para aquellas escuelas primarias que tengan el Taller Manual de Carpintería.