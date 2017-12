Verdurazo en el Congreso

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Pequeños productores protagonizaron ayer frente al Congreso un "verdurazo" para protestar por la situación que atraviesa el sector y entregaron unos 20 mil kilos de mercaderías a decenas de jubilados que se acercaron a la plaza. "Llevo una bolsa con lo que me dieron. Soy jubilada y cobro la mínima: para mí, ahora, es indispensable comer y vivir", expresó una mujer que se presentó para recibir verduras.Para evitar incidentes por la cantidad de gente, los organizadores de la protesta, pertenecientes a la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), entregaban bolsas con un peso promedio de 5 kilos. Nahuel, uno de los productores participantes de la protesta, afirmó: "los alquileres aumentan constantemente, hay diferencias del 400 por ciento en lo que sale de la quinta y lo que se paga en los negocios y el gobierno no ha tomado una sola medida" a favor del sector."No podemos tener un diálogo con el Gobierno, ni con el Ministerio de Agroindustria: no han tratado ni una propuesta de las que les llevamos, como por ejemplo la de regulación de precios: el cajón de tomate se paga 20 pesos en la quinta y en los comercios se vende el kilo a 20 pesos", agregó Nahuel, en declaraciones a la prensa.La entidad de productores explicó que se tomó la decisión de hacer la convocatoria frente al Parlamento para regalar 20.000 kilos de verduras porque allí "se votó en contra de los jubilados" y es donde "no se avanza con la ley de acceso a la tierra".