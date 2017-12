Si no hay acuerdo, desde el mediodía hay paro en las estaciones de servicio

El Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio lanzó un paro para la jornada de hoy, luego de las reuniones con el sector empresario que no lograron destrabar el conflicto ante la amenaza de despidos.

La medida de fuerza de 24 horas tendrá lugar a partir del mediodía de hoy, tras la advertencia de los trabajadores de la posibilidad de despidos ante la intención empresarial de cerrar en horario nocturno, con el consiguiente recorte de turnos.

Por ese motivo, ambas partes sostuvieron una reunión en la que finalmente no alcanzaron un acuerdo, lo que empujó a los estacioneros al paro. Mientras que el pedido del gremio apunta a que los empresarios se comprometan a no despedir ni suspender empleados en los próximos tres meses. Los empresarios confían en destrabar la negociaciones en una nueva reunión que mantendrán este mismo miércoles, a las 10 horas en el Ministerio de trabajo de Rosario.

Darío Taverna, secretario general de la seccional Rafaela de SOESGPyLA (Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos), explicó que el pasado 22 de diciembre tuvieron una reunión con la cámaras de empresarios y sabiendo de los despidos que se están produciendo en la ciudad de Rosario, se le ha pedido un convenio, de 3 meses, de no suspensiones y despidos a las empresas. "Nos manifestaron que no estaban en condiciones de firmar eso y dictaminamos este paro que será de 24 horas", dijo Taverna.

El secretario dijo que intentarán destrabar esta medida en el encuentro de esta mañana, por lo contrario, seguirán el paro completo: "los empresarios le vienen pidiendo ciertos puntos al gobierno nacional, al gobierno provincial, sobre los vendedores de combustibles que no están habilitados, cuando se saben que son revendedores. Cómo así el tema de las tarjetas, con pagos a 28 días con una brutal retención. Y creemos que es justo, bueno nosotros también creemos que es justo defender a nuestros trabajadores y la situación se viene complicando y vemos que empeora. Por eso queremos pasar estos 3 primeros meses más tranquilos", dijo Taverna en FM Galena 94.5 de de nuestra ciudad.

En tanto, la decisión de no permitir el uso de tarjetas de crédito para la venta de combustibles a partir del año próximo, complicó la situación del sector. En ese sentido, señalan que los bancos les pagan a 28 días y le sacan 1,5 por ciento por cada venta. Además, se suma al tenso diálogo la suspensión del uso de tarjetas de crédito y débito durante el horario nocturno. Desde el gremio destacan que se viola un acuerdo de que se implemente el uso de las tarjetas para seguridad de los trabajadores ante situaciones de robo.



SITUACION DIFICIL

Taverna dijo que hay 150 trabajadores afiliados en nuestra ciudad. En tanto, destacó que "es un círculo grande, donde cada uno debe hacer lo que le corresponde. Nosotros entendemos los problemas, pero primero tenemos que poner a nuestros trabajadores. Tenemos que lograr ese compromiso, donde no haya suspensiones, donde no haya despidos. Así que esperemos que nos vaya bien", expresó al respecto.

Además, mencionó que más allá de lo que están pidiendo, "siempre hay algún despido", pero que en este 2017 "no hubo despidos masivos": "creo que fueron 4 o 5 en el años y no necesariamente por achique. Uno habla con los empresarios y todos manifiestan sus problemas. La misma petrolera está traicionando al trabajador, pero entendemos que si no interviene el gobierno de la provincia o el de la Nación, nos están dando la espalda. En algún momento los trabajadores van a salir damnificados y vamos a tener problemas", destacó.

Por último, expresó que "en los lugares en donde más se vende combustible sin habilitación, es en los pueblos. Y en algunos pueblos existen estaciones de servicio con una infraestructura terrible, a la par de otras empresas habilitadas. Otros esconden un poco, pero por lo general pasa ahí. La provincia debería controlarlo, a través de la secretaría de Medio Ambiente. Después está el INTI que lo puede hacer", concluyó.