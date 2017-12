Nación pagará la deuda a Santa Fe con un bono

El Gobierno nacional tiene previsto ofrecer a la provincia de Santa Fe cancelar con un bono la deuda originada por la retracción el 15% de la coparticipación federal que hacía ANSES en forma indebida, según un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fines de 2015. Al menos así lo deslizó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ayer en el marco de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado donde defendió el proyecto de Presupuesto 2018 que cuenta con media sanción de Diputados y hoy se convertirá, de no mediar sorpresas, en ley.La respuesta de Dujovne fue ante una consulta del senador nacional por Santa Fe, Omar Perotti, quien pretendía detalles sobre la forma en que la Nación pagará una deuda que el gobernador, Miguel Lifschitz, estimó en alrededor de $ 50 mil millones con la actualización correspondiente.El titular de la cartera de Hacienda expresó que "lo del bono, como compromiso dentro del pacto fiscal, es cierto. Se puso una fecha límite que es el 31 de marzo para acordar las condiciones del pago". De todos modos, el funcionario advirtió que una eventual cancelación a través del bono no implica que "el pago se efectúe en 2018". Al respecto, señaló que "no es necesario tener recursos adicionales en el Presupuesto para llegar a un acuerdo con respecto al bono que muy probablemente no genere pagos en 2018".Asimismo, Dujovne indicó que "dependerá de las condiciones del bono, si capitaliza intereses, si no capitaliza, cuánto paga el capital pero es muy difícil que registre pagos el primer año de su emisión".De esta manera, el ministro salió a dar cierta certeza luego de que el ministro de Economía santafesino, Gonzalo Saglione, alertara de que el Presupuesto 2018 no contempla ninguna partida para avanzar en el pago de la deuda con esta provincia.Lifschitz, al firmar el Pacto Fiscal con los gobernadores y el Presidente, Mauricio Macri, exigió que la Nación se comprometa a negociar la forma en que abonará los fondos adeudados a Santa Fe. Al respecto, el Ejecutivo nacional deberá establecer el monto y la forma de pago de la deuda antes del 31 de marzo.