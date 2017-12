Camila Real con nueva designación internacional

La marchista Camila Real integra el pre-equipo designado por la Confederación Argentina de atletismo para el campeonato Sudamericano de la categoría U-18, que se realizará en Colombia del 29 de junio al 1 de julio. La ciudad sede aún debe ser designada.En el listado de 55 atletas, Real intentará seguir alimentando el sueño de ser parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018 (11 al 17 de octubre). El proceso de clasificación para los mencionados juegos a realizarse en nuestro país comienza con la cita sudamericana.Recordemos que en Buenos Aires tomarán parte deportistas nacidos entre los años 2001 y 2002, siendo la rafaelina de esta última categoría. En el Sudamericano podrá haber atletas 2003, pero no serán habilitados para los Olímpicos.A priori, la actual representante del CRAS, entrenada por Ariel Magallanes, disputa un mano a mano con Fiorella Scalise (Necochea, categoría 2001). Para tranquilidad de ambas, la marca mínima para el Sudamericano que es de 26m50s, ya está lograda.Cabe señalar que en el ranking Consudatle 2017 de la categoría U18, Scalise quedó 13ª con 25m15s02 (logrados en los Odesur de Chile) y Real 14ª con 25m23s69 (11 de marzo en Córdoba). El citado ranking lo lideró la ecuatoriana Glenda Morejón (22m25s16), campeona mundial de la categoría, pero no estará en Buenos Aires 2018 porque pasa a U20.POCAS PLAZAS PARA BUENOS AIRES 2018La IAAF en acuerdo con el COI, dispuso que participarán 340 mujeres y 340 varones de todo el mundo en los juegos, para ello se realizó una asignación de cupos por prueba y por continente, de la misma manera que la edición anterior.América tendrá 85 cupos generales en mujeres y 88 en varones. Por ejemplo en 100 metros podrán participar treinta y dos (32) varones y treinta y dos (32) mujeres de todo el mundo, pero doce (12) varones y catorce (14) mujeres serán las plazas para América. En otro extremo tendremos un (1) cupo en garrocha varones al igual que en 3.000 metros llanos y de dos (2) cupos en 1.500 y salto en alto en mujeres.En marcha, hablando de la prueba de Camila Real, habrá 5 cupos en la competencia femenina para el continente. Si tenemos en cuenta el potencial en la especialidad de colombianas, ecuatorianas y peruanas, implica un desafío muy difícil.Argentina tendrá un cupo de dos varones y dos mujeres si no logra clasificar ningún atleta. No obstante son numerosos los atletas argentinos que en diferentes pruebas tendrán posibilidad de conseguir el cupo, de acuerdo a las expectativas de la CADA.