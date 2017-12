Crean el “Pasaporte del Hincha”

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y su par de la Superliga, Mariano Elizondo, mantuvieron ayer la primera reunión para concretar el retorno del público visitante, al iniciar el acuerdo en algunas medidas importantes como la creación del "Pasaporte del Hincha" y la venta de entradas, que no será responsabilidad de los clubes. Asimismo, según trascendió de fuentes que participaron de la reunión, no habrá obligación para que todos los clubes de la Superliga reciban visitantes, por lo que, por ejemplo, Boca y River podrían mantener que sus estadios solo tengan concurrencia local. "Queremos que ustedes hagan el aporte que crean que pueden hacer para que realmente después del Mundial vuelva el público visitante, en la Superliga primero y hacia fin de año en las diferentes categorías profesionales", le dijo Claudio Tapia a los dirigentes presentes en el edificio de la calle Viamonte. "Sería en el último mes, en dos o partidos de cada categoría, para impulsarlo definitivamente el año siguiente", agregó Tapia, en un breve video que fue publicado por las redes sociales de la AFA. Lo cierto es que el plan de AFA y el Ministerio de Seguridad todavía tiene varios puntos grises, pero hay algunas certezas que, a nivel dirigencial, pueden ir definiéndose. La mayoría de los dirigentes de los clubes de la Superliga consideran "fundamental" el retorno del público visitante, porque representa un ingreso muy importante desde lo económico. Otro de los puntos clave que se charló en la reunión de este martes radicó en un pedido al Tribunal de Disciplina de AFA respecto de las sanciones para los clubes que produzcan violencia: habrá multa económica por disturbios y se deberán hacer cargo de los destrozos de sus hinchas cuando vayan como visitante. Quizás el acto emblema rumbo al retorno de los visitantes sería la creación del "Pasaporte del Hincha", una especie de "Fan ID" como el que Rusia lanzó para el próximo Mundial de fútbol. Se tratará de un documento de identidad especial que, junto con la entrada, será obligatorio para concurrir a los encuentros de visitante de cada equipo. Es decir que sólo tener la entrada con nombre y apellido del comprador -como se apunta a que ocurra en cada club- no bastará para ocupar el asiento adquirido. Este nuevo documento deberá estar validad por el Programa de Seguridad, que de esta manera logrará un mayor control y prevención de los violentos. Por último, las entradas serán vendidas "a través de un Sistema Unificado y de manera electrónica" y no estarán a cargo los clubes locales. Esas entradas podrán ser "virtuales o físicas", serán "nominativas" y con "información del comprador".