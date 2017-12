Sampaoli pidió disculpas

El entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, expresó sus disculpas, a través de un comunicado dado a conocer por la AFA, por el incidente vial que protagonizó en Casilda, su ciudad natal, y en el que tuvo un destrato para el personal policial que estaba realizando un control vehicular. "Me siento totalmente arrepentido de lo ocurrido en la madrugada del 24 de diciembre, a la salida del casamiento de mi hija en Casilda. El enojo, en una discusión en la que yo no tenía razón, me hizo decir palabras que no representan en absoluto ni mis convicciones ni mis creencias", señaló Sampaoli en el comunicado dado a conocer por la AFA en su página oficial. En ese sentido, el DT de la Selección albiceleste indicó que entiende "que los controles de vialidad en Argentina son muy importantes para la seguridad de todos. El respeto a ellos salva vidas". "Quiero pedir especiales disculpas al oficial al que agredí verbalmente. Lo haré individualmente, como ya lo hice con la Municipalidad de Casilda. Bajo ningún punto de vista, yo entiendo que una persona es lo que gana", agregó. Durante la discusión, que se pudo apreciar a través de un video que se viralizó en las redes sociales, Sampaoli le dijo al oficial "me hacés caminar dos cuadras, boludo. Cobrás 100 pesos por mes, gil". "El salario no representa las cualidades ni el valor de ningún ser humano. Así como lo que dije no se encuentra en mis valores, pedir disculpas sí. Así que pido perdón a la sociedad por este mal ejemplo", afirmó. En tanto, Federico Censi, secretario de prevención y seguridad ciudadana de la localidad santafesina de donde es oriundo el DT, contó que recibió este domingo al mediodía un llamado del propio involucrado donde "me pidió disculpas". Sobre el episodio en sí, describió en declaraciones a Radio La Red: "Estábamos haciendo un control de alcoholemia en el centro de la Ciudad, tenemos una política fuerte de seguridad vial. Se detiene un auto que venía manejando una joven, se le hace el test de alcoholemia que da negativo, tenía bien los papeles, pero llevaba exceso de pasajeros, los cuales debían bajar". Censi reveló que "Sampaoli no intentó coimear a nadie, estaba enojado por la situación, y por eso tuvo un destrato con el oficial." Al momento de producirse el incidente el DT regresaba del casamiento de su hija Sabrina cuando su vehículo fue parado por la policía a sólo dos cuadras de su destino, que era el Hotel Cuatro Plazas. Tras gritarle a los efectivos, Sampaoli finalmente continuó a pie los dos 200 metros que faltaban para llegar al hotel en el que estaba hospedado.