AMIA: irá a juicio la causa contra Cristina

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El juez federal Claudio Bonadio empezó a trabajar en la elevación a juicio de la causa contra la ex presidenta Cristina Kirchner por presunto encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA a partir de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán y, en ese sentido, le corrió vista a la Fiscalía para que se pronuncie al respecto. Para tal fin e imprimiéndole velocidad al expediente, el juez habilitó el trámite de la causa a partir del 10 de enero próximo, en plena feria judicial de verano.La decisión se dio a conocer luego de que el jueves pasado la Sala II de la Cámara Federal confirmara los procesamientos junto a la prisión preventiva de Cristina Kirchner y otros cinco ex funcionarios y dirigentes implicados en la causa iniciada a partir de una denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de morir.El fiscal Eduardo Taiano junto a las querellas, y luego las defensas, tienen en esta etapa la posibilidad de opinar si corresponde enviar a juicio el caso, tras lo cual el juez resolverá: en caso de hacer lugar, remitirá el expediente a un Tribunal Oral Federal para que realice el juicio oral y público en una fecha a fijar.Bonadio procesó con prisión preventiva a Cristina Kirchner el pasado 7 de diciembre y dos semanas después la Sala II de la Cámara lo confirmó, aunque anuló la acusación por el delito de "traición a la Patria", tal cual se había considerado en primera instancia.Al ser confirmados los procesamientos, y más allá de que las defensas tienen la posibilidad de recurrir a la Cámara Federal de Casación Penal, Bonadio decidió avanzar en la elevación a juicio de la causa con Cristina Kirchner como principal imputada, sobre quien también pidió el desafuero.En la causa están con prisión preventiva el ex canciller Héctor Timerman (con arresto domiciliario); el ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia Carlos Zannini; el dirigente Luis D´Elía; el ex líder de Quebracho Fernando Esteche y el representante de la comunidad islámica en el país Jorge Khalil.