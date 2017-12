La CGT ratificó al triunvirato

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La CGT acordó ayer aplacar las tensiones internas para evitar una fractura y consensuó sostener la conducción del triunvirato, al menos hasta mediados del año próximo. Así lo resolvieron los máximos referentes de la central obrera en una reunión de la "mesa chica" y los ex secretarios generales Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, que se realizó en la sede de la UOCRA, aunque con la sugestiva ausencia de los "gordos".Del encuentro participaron, además de Moyano y Barrionuevo, los triunviros Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña; los "independientes" Gerárdo Martínez y Andrés Rodríguez y los representantes de gremios del transporte Omar Maturano y Roberto Fernández."Resolvieron evitar una fractura. Se sostiene la conducción tripartita por lo menos hasta mayo del año que viene cuando ya estén encaminadas algunas paritarias", informaron voceros de la central obrera a la prensa. Hubo cuatro invitados que finalmente no concurrieron por distintos motivos: El triunviro Héctor Daer, el referente de los "gordos", Armando Cavalieri, el "independiente" José Luis Lingeri y el ex secretario general de la CGT Antonio Caló.Pese a la resolución a favor de mantener la unidad, los faltazos que más ruido hicieron fueron los de los gordos Héctor Daer y Cavalieri, sector que no tuvo ningún dirigente en el encuentro y que históricamente mantuvo roces con Hugo Moyano, por lo que ante la reaparición del camionero en una reunión de esta características decidieron no concurrir.La cumbre que sirvió como una suerte de "comité de crisis" se terminó de gestar el domingo a la noche, cuando el anfitrión Martínez recibió una llamada de Barrionuevo para tratar de contener una posible fractura de la CGT y luego el jefe de la UOCRA se comunicó con Hugo Moyano para sumarlo.