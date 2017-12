Presentación judicial por los audios de Whatsapp

El Fiscal Municipal, Daniel Galloppo, confirmó a LA OPINION que la Municipalidad de Rafaela se presentó ante la Justicia para que esta determine si se cometió algún delito con los audios de Whatsapp que anticipaban un supuesto tornado en la ciudad de Rafaela para el sábado 16 de este mes y que desde el Municipio no querían advertir a la población."Presenté un escrito ante la Fiscalía Regional para que se investigue en el caso de que se considere que hay una figura delictiva", comentó Galloppo a LA OPINION."No soy especialista en derecho penal, pero si se pudiera llegar al origen de la persona que difundió el mensaje original, se lo podría encuadrar en un delito, que va en contra de la tranquilidad pública", dijo el Fiscal, haciendo alusión al artículo 211º del Código Penal Argentino, que en su primer párrafo dice textualmente lo siguiente: "Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos"."Cumplí con mi obligación de poner en conocimiento al Fiscal del hecho. Si encuentra méritos para investigar, me imagino que recabará toda la información pública, todo lo que pudo haber publicado", agregó Galloppo, quien aportó como prueba un teléfono en donde tenía el mensaje grabado y también, este mensaje, desgrabado, en soporte digital.La gran pregunta detrás de todo esto es si se puede llegar al origen de la cadena viralizada, en la siesta calurosa de ese sábado.Recordemos que en uno de los mensajes (el más popular), se afirmaba que alguien "que trabajaba en el pronóstico" había asegurado que estaba anunciado "el primer tornado" para nuestra ciudad y que el Municipio, pese a tener esta información, solamente quería hacerlo pasar como "ráfagas intensas de viento" para no pagar los daños. Cuando, en realidad, si hay algo que protege a la Municipalidad, es poner en conocimiento a la población de lo que podría suceder.