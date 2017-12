Aprobaron la creación del Instituto de Estudios Avanzados del Litoral

Será un espacio para la cooperación entre facultades, centros e institutos de investigación de la UNL, e investigadores extranjeros invitados. Es una iniciativa pionera en el país, que sigue una tendencia impulsada por las Universidades más prestigiosas.En la última sesión de este año, el Consejo Superior de la UNL aprobó la creación del Instituto de Estudios Avanzados del Litoral (IEA), un proyecto que se propone dar un salto de calidad en el sistema de institutos de investigación y centros al interior de las facultades y los institutos de doble dependencia UNL-CONICET, ya que funcionará como un espacio de comunicación entre disciplinas para abordar los mismos problemas desde perspectivas diferentes, ampliando el alcance e impacto de esos desarrollos. Como se indica entre los argumentos de la propuesta aprobada por el Consejo, otro rasgo característico del Instituto será la internacionalización, “mediante el establecimiento de redes de investigación y la presencia preponderante de investigadores provenientes de otras geografías y culturas”.“Con este proyecto damos un paso en una dirección diferente, con una modalidad inédita en nuestro país en la investigación en torno a institutos, donde se podrán abordar problemas complejos con una perspectiva multidisciplinar, y a partir de la invitación de científicos de renombre internacional”, dijo el rector Miguel Irigoyen; y enfatizó que “el Instituto tendrá un sentido claro de transferencia directa en problemas de interés público para la ciudad, la provincia y la región”. En ese sentido, es importante considerar que el modelo que se proyecta para el IEA del Litoral se ha desarrollado más fuertemente en el hemisferio norte, y entre las experiencias que existen en el Sur existen ejemplos destacables en Sudáfrica, Australia y solo uno en Brasil.Entre los antecedentes internacionales, se mencionan en el proyecto el modelo del Institut for Advanced Study of Princeton, que define el modelo de los institutos “clásicos”, ya que si bien pueden tener participación y cooperar con universidades, son autónomos; diferentes de aquellos que siguen un modelo basado en universidades, asociados actualmente en la red UBIAS (University Based Institute for Advanced Study), que integran más de 40 institutos de todo el mundo. Al respecto, el vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Gonzalo Sozzo anticipó que “una vez constituido el Instituto, nos proponemos integrad la red UBIAS. Eso lo ubicará dentro de ese mapa de institutos prestigiosos, posicionando también a la UNL y a la ciudad de Santa Fe”.Junto al secretario de Relaciones Internacionales de la UNL, Julio Theiler, Sozzo realizó el estudio de viabilidad del Instituto. A partir de dicho estudio, detalló que el IEA del Litoral tendrá características particulares dentro del grupo de Institutos basados en universidades. En ese sentido, el IEA del Litoral se funda en la asociación de la UNL con el Gobierno de la Ciudad, lo que “refleja una preocupación por los problemas globales con un fuerte impacto local y el compromiso con la mejora de las condiciones de vida locales”; y aclaró que “se buscará ampliar esa alianza a otras empresas, instituciones y organizaciones gremiales de la ciudad”.Para su funcionamiento, el nuevo Instituto contará con un “Consejo Científico que participa de la elección de los temas que se abordarán y los residentes; y uno Económico y Social, que integran las entidades de la región que colaboran con el financiamiento del IEA, y participan activamente en la vida del Instituto”.En cuanto a los pasos a seguir, Sozzo anticipó que “estimamos que el Instituto recibirá a los primeros residentes en 2019, a partir de un concurso internacional anual abierto, destinado a investigadores juniors y seniors de todas las áreas de las ciencias y las artes, que estaríamos lanzando en el segundo semestre del año 2018”. En simultáneo, “se deberán constituir los Consejos, establecer una sede para el funcionamiento del Instituto, y surgirán los temas que se abordarán en el trienio 2019-2021”.