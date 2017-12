Barcelona le ganó al Madrid en el Bernabeu

MADRID, 24(AFP-NA). - El Barcelona amargó la Navidad al Real Madrid al ganar 3 a 0 ayer en el estadio Santiago Bernabéu, guiado por goles de Lionel Messi y Luis Suárez, que hacen más líder liguero al Barcelona y complicaron muchísimo las opciones blancas de cara a la Liga.Suárez abrió el marcador al rematar un pase de Sergi Roberto (54), antes de que Messi hiciera el 2 a 0 al transformar un penal (64) y en el descuento Aleix Vidal hizo el 3 a 0 (90+3) en un partido que se transformó en el segundo tiempo tras una primera parte tranquila.La derrota deja a los blancos a 14 puntos de los azulgrana tras esta 17ª jornada de Liga, una distancia que el Real Madrid (4º) nunca ha logrado remontar para acabar ganando.El Barça, además, ve ampliada su ventaja respecto a sus perseguidores tras las derrotas del Atlético de Madrid (2º a nueve puntos) y Valencia (3º a once).Pese a lo cual, el técnico azulgrana Ernesto Valverde cree que "la Liga no está terminada".Los merengues acabaron el encuentro con diez jugadores tras la expulsión de Dani Carvajal por sacar con la mano un balón que iba a gol, en la acción que dio lugar al penal transformado por Messi.El Real Madrid pareció perder los papeles en la segunda parte, tras una primera parte igualada."El primer tiempo nos ha sido más difícil, en el segundo hemos podido salir desde atrás con más soltura, hemos salido a hacerlo mejor", explicó Valverde, cuyo equipo se asegura acabar la primera vuelta como líder.El Real Madrid, apretado por la urgencia de conseguir puntos, salió de inicio con más intensidad.Levante 0 - Leganés 0, Real Sociedad 3 - Sevilla 1, Alavés 1 - Málaga 0, Espanyol 1 - Atlético Madrid 0, Getafe 2 - Las Palmas 0, Eibar 4 - Girona 1, Betis 0 - Atl. Bilbao 2, Real Madrid 0 - Barcelona 3, Valencia 0 - Villarreal 1, Deportivo 1 - Celta 3.Barcelona 45 puntos; Atlético Madrid 36; Valencia 34; Real Madrid 31; Sevilla 29; Villarreal 27; Eibar 24; Getafe 23; Real Sociedad 23; Girona 23; Celta 21; Athletic Bilbao 21; Leganés 21; Betis 21; Espanyol 20; Levante 18; Alavés 15; Deportivo 15; Málaga 11; Las Palmas 11.Lionel Messi (Barcelona) 15; Iagos Aspas (Celta) 11; Luis Suárez (Barcelona) 10; Simone Zaza (Valencia) 10.Atlético Madrid vs. Getafe, Las Palmas vs. Eibar, Valencia vs. Girona, Sevilla vs. Betis.Leganés vs. Real Sociedad, Barcelona vs. Levante, Villarreal vs. Deportivo, Athletic Bilbao vs. Alavés, Celta vs. Real Madrid.Málaga vs. Espanyol.