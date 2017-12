Holan se arrepintió y seguirá siendo el DT

Ariel Holan decidió ayer continuar como entrenador de Independiente luego de haber presentado su renuncia hace tres días en una carta en la que responsabilizó a la barra del club por su salida.Según supo NA de fuentes cercanas a la institución, el DT que obtuviera la Copa Sudamericana con el "Rojo" firmará su contrato de renovación la semana entrante.Holan continuará con casi todo su mismo grupo de trabajo, a excepción del preparador físico Alejandro Kohan, con quien tuvo diferencias que fueron reconocidas por el propio "profe". En su lugar, estará Pablo Blanco, quien fuera parte del cuerpo técnico de Alejandro Sabella cuando dirigía a la Selección argentina.La respuesta a esta pregunta es casi imposible de saber por el hecho que Holan no se ha manifestado públicamente y también porque ni su propio entorno puede asegurarlo. El entrenador había hecho alusión en una carta dirigida al "Querido pueblo Rojo", que estuvo en riesgo él y su familia por la apretada que sufrió por parte de Pablo "Bebote" Alvarez, líder de la barra de Independiente, que se encuentra detenido. Las dudas pasan por cuál fue la condición que pudo haber impulsado el entrenador a volver sobre sus pasos, a sólo tres días de renunciar en forma "indeclinable". También la incógnita es si el único factor para su salida fallida era la inseguridad o había otras causas que Holan no expresó en su misiva al "pueblo rojo". Independiente regresará al trabajo el 4 de enero y, si Holan no hace públicos los motivos de esta marcha atrás antes, es casi un hecho que tendrá que expresarse el día que el plantel comience la pretemporada. Más allá de esta situación desprolija, los hinchas y los dirigentes del "Rojo", que siempre estuvieron a favor de su continuidad, celebran la decisión.